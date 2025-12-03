深海「客製化」獨一無二飲料杯 國海院曝製作流程

〔記者洪定宏／高雄報導〕國家海洋研究院團隊搭乘研究船採樣、收集資料、放儀器，如果航行到特別或較難抵達的海域，就會將保麗龍杯綁在儀器下放深海，形成迷你版的「壓縮保麗龍」，如同獨一無二的「客製化」紀念品，成為小小的「科學家樂趣」。

國海院表示，這類國際海洋科學家的「習俗」尚無法溯源，但起因是航行到偶爾寂寞、時常忙碌的海域漂流，過著幾天很不像陸地的無趣生活，就會想留下一些特別的紀念，「把保麗龍下放到深海」是其中之一。

國海院指出，深海的壓力非常大，每往下10公尺，就會增加1大氣壓，保麗龍裡面充滿許多微小的「空氣」，所以當科學家到達某個特別的海域時，會把乾淨的保麗龍畫上航次日期、地點或小圖案，再綁在儀器上，一起下放到數百公尺至數千公尺的深海，隨著下放水深增加，擠出保麗龍中的空氣，就變成迷你版的「壓縮保麗龍」。

不過，國海院強調，保麗龍杯容易在壓縮過程變形，所以下放前必須將海綿放進杯子，然後用洗衣袋包住固定，這樣杯子在深海壓力下才會均勻收縮、變成完美的迷你杯。

國海院形容，每壓縮完的杯子都不太一樣，就像深海幫忙「客製化」了獨一無二的小小紀念品，也凸顯深海的力量，「不只是紀念品，也是一堂最生動、最直覺的海洋科學」。

