台中市議會今（7）日召開非洲豬瘟事件專案報告，台中市長盧秀燕一開始即為處理過程做得不夠好鞠躬致歉，強調台中雖然成功將疫情控制於案場，全市及全國其它豬場均未受影響，但整體處理過程仍有不足之處，她必須概括承受，也深深自責，市府會以此為鑑，未來更加努力。





盧秀燕說明，當市府同仁發現豬隻狀況異常時主動送驗，經中央檢驗為非洲豬瘟陽性後，市府第一時間啟動緊急應變作業，採取「鎖定於案場、不讓病毒外流」的最高原則，迅速執行撲殺與全面清消。過程中，市府與中央保持即時通報與資訊透明，全力守住防線。

快新聞／深深自責！盧秀燕今赴議會豬瘟專報 再度鞠躬致歉

盧秀燕今日赴台中市議會針對非洲豬瘟案進行專案報告。（圖／中市府提供）

盧秀燕進一步指出，針對全市養豬場，市府已動員全面清查、抽檢與消毒，截至目前並無其它豬場受到感染。針對山豬及寵物豬等特殊飼養型態，市府亦加強管理，並主動協助高齡飼主加設圍欄，防止豬隻與野狗接觸。對於案場內部經多次清消採樣檢驗，仍有部分樣本呈陽性反應，目前正由中央持續分析病毒活性，研判實際感染風險。市府也將全程配合中央調查，並持續監測確保疫情徹底根除。

她並強調，市府目前仍維持自我加嚴的防疫標準，持續監控豬場安全、校園午餐食材來源與廚餘管理。對於內部檢討，昨日已宣布相關首長人事調整，檢調單位也正式啟動調查，尊重司法偵辦。

專案報告後，多位議員舉手發言，除要求市府立即檢討精進，也有議員認為市府挺過15天共360個小時潛伏期考驗，成功守住疫情零擴散應給予鼓勵，並希望中央也應針對邊境防疫是否有未盡周延之處進行檢討，全面加嚴不讓病毒有機可乘。





