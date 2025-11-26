深澳國小獲企業贈新電腦

奕均電腦公司贈深澳國小十部電腦。（記者李瓊慧攝）

▲奕均電腦公司贈深澳國小十部電腦。（記者李瓊慧攝）

成立五年的奕均電腦資訊回收公司，秉持回饋社會理念投入教育支持與資源再利用公益。日前在基隆市議員何淑萍協助媒合下，捐贈基隆深澳國小十部電腦，協助學校改善資訊環境，提升師生使用效能。校長陳建文代表受贈並回贈感謝狀。

深澳國小位處偏區，資訊設備使用年限普遍較長，更新速度有限。校長陳建文指出，此次獲贈的電腦對學校而言猶如及時雨。他表示，新設備將優先配置於資訊課程及多元教學，使學生在更完善的數位環境中學習，縮短與市區學校的差距。他強調，民間力量對教育資源的補充相當重要，這次捐贈不僅提升硬體條件，更擴大了學生接觸科技的機會，讓教學現場彈性與創意。

廣告 廣告

議員何淑萍表示，偏區學校取得資源相對不易，因此更需要民間力量協助挹注。她感謝奕均電腦資訊回收願意善用自身整新技術，讓回收電腦得以再生、發揮更大價值，同時投入公益，支持孩子的學習需求。

奕均電腦資訊回收公司負責人陳奕均指出，公司始終抱持「取之於社會、用之於社會」理念，希望透過電腦整新與捐贈延續設備生命，同時協助偏遠地區縮短資訊落差。看見深澳國小學生因新電腦而開心，是激勵他持續投入公益的最大動力。