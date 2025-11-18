深澳國小舊校地 韓世昱要求活化

閒置十七年的舊深澳國小拆除，地處山坡，議員要求周邊水保要做好。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

原預定地深澳國小舊校區預定經審議已排除文資身分，市府社會處完成招標拆除，預算金額二千五百萬元，不過。舊深澳國校校區用地仍屬於社福用地，依規定使用應符合社會福利設施，市議員韓世昱關切後續空間使用，建議讓民眾參與式討論，周邊水保也要最好。

深澳國小舊校區一一四年底要完成拆除，從一九五一年至二００九年，從早期的礦坑工人子弟就讀，後隨深澳坑地區沒落再發展，舊校區孕育許多在地的莘莘學子。

廣告 廣告

市府原本要做為基隆市第二身障中心使用，但因地形高差太大及文資審查程序等拖延多年，第二身障中心址落暖暖的黃蠟石博物館。深澳國小全校的師長們，睽違十七年後，重新回到舊校區進行巡禮，讓曾在這個地區奉獻的師長，可以重溫曾與學子一同創造的精彩校史，紀錄分享，做為課程規劃及校史留存；如賀伯颱風肆虐後，上課時突然一聲巨響，擋土牆坍塌，大石沖破圍牆並穿越教室到對向走廊，嚇壞師生；市議員韓世昱提到山陀兒颱風，旁邊一０九巷曾發生土石流，這次鳳凰來襲，民眾憂心災情再演，造成二次傷害，建議市府以水保法二十四條，可以代水保義務人來屢行再求償。

此外，韓世昱建議學校拆完空地可以公民參與方式，地方里長、社區有很多想法，活化這塊長年閒置的土地，妥為利用。