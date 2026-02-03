深澳坑橋下環境改善 市府規劃設收費停車場

市議員何淑萍爭取深澳坑橋下空間再利用。（記者李瓊慧攝）

▲市議員何淑萍爭取深澳坑橋下空間再利用。（記者李瓊慧攝）

信義區孝德里居民長期關心的深澳坑路台六二甲線橋下環境問題，終於迎來具體改善。位於信義區深澳坑路十六號前、台六二甲線橋下的閒置空間，過去因權責不明，長期出現環境髒亂、排水不良及違規停車等問題，不僅影響居民生活品質，也衍生交通與治安隱憂。

在接獲孝德里里長朱志偉及多位里民陳情後，市議員淑萍隨即邀集交通部公路局、基隆市政府工務處、交通處、環保局及信義區公所等相關單位，辦理跨機關會勘，要求釐清權責，並提出「先整頓環境、再規劃使用」的處理原則，避免問題長期懸置或轉嫁給地方。

廣告 廣告

經多次協調後，中央與地方權責分工終於明確，並由交通部公路局先行完成橋下空間的雜物清理、排水改善及廢棄車輛排除等基礎整頓作業。後續，基隆市政府已於去年十二月正式承租該土地，將由市府交通處依程序規劃為合法收費停車場，並交由專責單位進行管理與維護。

何淑萍表示，這項改善不只是解決停車需求，更是將一處長期被忽視、影響居民生活的空間，轉化為能實際服務地方的公共資源。未來也將持續追蹤後續管理成效，確保深澳坑橋下空間能長期維持整潔、安全與有序，真正回饋給每一位孝德里的居民。