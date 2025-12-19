深澳鐵道自行車 節慶驚喜三連發

歲末節慶氛圍濃厚，新北青春山海線深澳鐵道自行車化身最溫暖舞台！吉祥物「山野君」與「豆腐君」攜手推出「節慶驚喜三連發」，從耶誕拆禮物、光隧道換裝到跨年許心願，陪伴旅客騎進閃亮冬日回憶。

十二月廿日起至廿八日，旅客搭乘深澳鐵道自行車並追蹤官方IG、發布限時動態並標註@railbiketw，即可於深澳端月台免費領取「深澳歡樂卡」刮刮卡一張。卡片百分百中獎，獎項含香氛蠟燭、耶誕投影燈、毛絨小樹玩偶及限定周邊，數量有限送完為止。

十二月廿四日至隔年二月十五日，最受歡迎的光隧道換上全新節慶造型，由「山野君」啟動魔法，耶誕樹、雪人、禮物盒及「HAPPY NEW YEAR」等繽紛圖樣輪番登場，旅客騎入隧道宛如走進跨年樂園，光影流動營造濃厚氛圍。跨年期間，十二月卅日至明（一一五）年一月四日，「豆腐君」化身「開運豆腐」推出限量「深澳新年明信片」，旅客可免費索取。

另配合政府普發一萬元政策，即日起至十二月卅一日止，凡搭乘並出示QRCode，單筆消費滿一千元，即可參加「深澳隨機扭蛋」抽獎一次，有機會將「山野君」或「豆腐君」帶回家。