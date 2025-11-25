深秋轉涼泡湯旺季 台灣溫泉多元品質優

台灣溫泉泉種多元，品質聞名國際。(Canva)

台灣進入深秋，氣溫明顯轉涼，各地紛紛出現入冬前的涼意，也讓全台溫泉區迎來一年一度的泡湯旺季。





台灣位於板塊交界帶，地熱資源豐沛，溫泉分布廣泛且泉質多元，被國際溫泉協會視為世界上溫泉種類最豐富的地區之一。從北台灣的火山地熱，到南部具特色的泥漿溫泉，再到東部的溪谷湯泉，全台擁有十多種泉質，具有促進血液循環、放鬆肌肉與保養肌膚等功效，吸引大量遊客體驗。





台灣擁有十餘種特色泉質，包括硫磺泉、碳酸氫鈉泉、鐵泉與少見的泥漿泉等，不僅有助促進血液循環，也能紓緩肌肉緊繃、舒壓放鬆，更具有美容護膚等效果。北、中、南、東四大溫泉區各具特色，吸引不少民眾趁著天氣轉冷規劃出遊。

北部溫泉開發歷史最早，交通便利。北投及陽明山以酸性硫磺泉聞名，其中北投青磺含稀有鐳元素、白磺泉呈乳白色被稱為「美人湯」。烏來則因清澈無味的碳酸氫鈉泉吸引遊客。金山、萬里更擁有少見的海底砂溫泉。宜蘭礁溪則以可飲用級碳酸氫鈉泉為特色。





中部以谷關、泰安、廬山為主，多分布於山林溪谷間，景致清幽，是深秋泡湯的熱門區域。南部則以全台唯一的泥漿溫泉——台南關子嶺最具代表性；屏東四重溪則是「台灣四大名湯」之一。





至於東部，台東知本溫泉水量豐沛，被稱為「東台第一景」。花蓮瑞穗溫泉因含鐵質、會氧化成金黃色結晶，被稱為「黃金之湯」，安通溫泉則有硫化氫泉與野溪泡湯體驗。





醫師提醒，泡湯前後應補充水分，每次浸泡不宜超過 10 至 15 分鐘；心血管疾病、孕婦等族群更需留意池溫，並避免單獨進行。此外，喝酒後或飯後立即泡湯都可能增加意外風險，民眾應多加注意。