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美國德州參議員選戰陷入膠著！民主黨派出溫和派前中學教師 James Talarico，迎戰川普力挺卻深陷貪腐醜聞的共和黨對手 Ken Paxton。最新民調顯示兩人以46%打平，這名溫和派教師有望打破民主黨30年來在德州的連敗紀錄。

傳統上被視為共和黨鐵票倉、充滿牛仔與石油大亨的德州，如今可能迎來政治變局。現年37歲、曾任神學生與中學教師的民主黨新星 James Talarico，正以溫和、引用聖經的清新形象席捲德州，挑戰現任共和黨籍檢察長 Ken Paxton，爭奪參議員寶座。

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根據 ReconMR/Siena 的最新民調，James Talarico 與獲得川普大力推薦的 Ken Paxton 目前以46%的得票率平分秋色。這對長期由共和黨把持的德州來說極為罕見。James Talarico 將這場選戰定位為「無私與自私、貪婪與偉大之間的精神之戰」，並公開痛批對手 Ken Paxton 是「美國最貪腐的政治人物」。

面對強勁挑戰，Ken Paxton 展開猛烈的人身攻擊，嘲諷 James Talarico 不夠陽剛，甚至給他取了「豆腐 Talarico」（Tofu Talarico）等綽號，質疑其素食立場與宗教信仰。然而，獲得前美國總統歐巴馬支持的 James Talarico 並未退縮，反而順勢推出自嘲主題 T恤迎戰，展現出不畏泥淖戰的韌性，這場德州大戰也將成為決定美國參議院多數黨誰屬的關鍵戰役。

原文出處：深紅德州變天？民主黨溫和派教師民調平手川普盟友

本文由AI協作，經編輯審核後發布