深耕三義三周年 三義慈濟中醫醫院茶山健行慶祝

茶山健行出發前，參與院慶健行活動人員在三義靜思堂前合影。

三義慈濟中醫醫院慶祝建院三周年十四日舉辦「茶山健行」。葉家舟院長與百餘位同仁、志工及眷屬參與，藉健行體驗慈濟醫療「一步一腳印」的精神，並期許莫忘初衷，守護鄉親健康。

茶山健行出發前，參與院慶健行活動人員在三義靜思堂前合影。

葉家舟院長與同仁、志工及家眷上午八點多集合在三義靜思堂。葉院長感恩大家共襄盛舉，並帶領隊伍，在和煦陽光陪伴下踏上步道，浩蕩前往三義茶園。

茶山健行出發前，參與院慶健行活動人員在三義靜思堂前合影。

慈濟志工陳忠厚與吳文忠擔任導覽，為登上三義茶園的活動參與人員介紹三義茶園由來及有機栽種方式。吳文忠師兄更帶領眾人高唱生日快樂歌，祝福三義慈濟中醫醫院三周年。

廣告 廣告

茶山健行出發前，參與院慶健行活動人員在三義靜思堂前合影。

健行結束，葉院長在三義靜思堂親自致贈紀念品，有擦汗手巾與福慧粥，及醫院貼心準備的「當歸補血藥膳包」。廖宜敬藥師表示，時值大雪、冬至將至，東北季風增強，寒意漸濃。藥膳包能幫助大家增強免疫力、抵禦風寒，更飽含對所有同仁與志工無私付出的深深感恩。

茶山健行出發前，參與院慶健行活動人員在三義靜思堂前合影。

葉家舟院長展望未來，他指出，超高齡社會來臨，三義慈濟中醫醫院將依循世界衛生組織（WHO）提出的「長者功能評估（Integrated Care for Older People, ICOPE）」指引，逐步引進銀髮族群所需的醫療資源。尤其針對失智長輩，期待整合神經科與身心科等專科力量，提供更全面的整合照護服務。

葉院長表示，證嚴法師喜愛三義茶園，而且親自走過，所以用茶山健行來慶祝院慶。他期待同仁藉由院慶健行，體會慈濟醫療一步一腳印逐步開展的踏實精神，並期許大家都能跟隨上人的腳步，莫忘初衷，守護鄉親健康。

（撰稿、攝影：馬順德）