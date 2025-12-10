深耕人權教育 6校獲選示範學校
記者林雪娟∕台南報導
十二月十日是國際人權日，為深耕人權教育，建立友善校園，教育局持續補助學校進行人權教育計畫，各校發展深具特色的方案，啟發學生人權意識，此次六校獲選人權教育示範學校計畫。
六校為東區大同、永華、正新國小及永康、南新國中。教育局表示，打造「友善校園、幸福城市」是市府努力目標，雖然目前有憲法、國際人權公約等，且有各式各樣的人權組織，仍應努力保障每個人權利，教育人員更應提醒學生，隨時覺察自我的人權意識。
各校的人權校園及公民教育實踐，落實推廣兒童權利公約並深化師生人權、法治及民主素養，建立友善校園，推動公民關懷社區並開拓國際視野，引導學子未來善盡公民責任；教育局並每年舉辦校園生活及人權環境評估線上問卷，進行友善校園健檢。
六校推動情形各具特色，南安國小透過班親會宣導正向管教，並辦理淨灘及防災教育館參訪；永華國小舉辦自治市小市長選舉及組織志願服務隊，培養學生民主參與精神；正新國小將兒童權利公約融入課程，製作人權宣導標語，提升社區公民素養；大同國小參訪司法博物館及台文館，認識法院運作並進行兩公約宣導；永康國中將人權議題納入班會討論，以走讀活動實地探訪歷史場景；南新國中辦理「ＣＲＣ親子共融研習」，透過「愛的蛋餅」活動與家長共學，成立反毒小隊進行創意宣導；各校透過落實人權理念，建構包容多元價值、適性發展的友善校園。
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 123
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 4 小時前 ・ 98
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 271
遭控「欺騙消費者」！ 鍾欣怡發長文澄清：指控與事實不符
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導女星鍾欣怡近年來除了演藝事業外，也開始從事海外代購，不過日前一名網友A小姐公開指控她欺騙消費者。對此，鍾欣怡於12...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
WBC/洋基王牌Say No！ 婉拒替美國隊效力
美國隊在組建明年經典賽陣容可以說是相當順利，不過今（10日）有消息稱，紐約洋基王牌左投佛瑞德（Max Fried）婉拒出賽。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 66
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 10