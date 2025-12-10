深耕人權教育 6校獲選示範學校

大同國小推廣人權教育，透過實地參訪，落實人權法治觀念。（大同國小提供）

記者林雪娟∕台南報導

十二月十日是國際人權日，為深耕人權教育，建立友善校園，教育局持續補助學校進行人權教育計畫，各校發展深具特色的方案，啟發學生人權意識，此次六校獲選人權教育示範學校計畫。

六校為東區大同、永華、正新國小及永康、南新國中。教育局表示，打造「友善校園、幸福城市」是市府努力目標，雖然目前有憲法、國際人權公約等，且有各式各樣的人權組織，仍應努力保障每個人權利，教育人員更應提醒學生，隨時覺察自我的人權意識。

各校的人權校園及公民教育實踐，落實推廣兒童權利公約並深化師生人權、法治及民主素養，建立友善校園，推動公民關懷社區並開拓國際視野，引導學子未來善盡公民責任；教育局並每年舉辦校園生活及人權環境評估線上問卷，進行友善校園健檢。

六校推動情形各具特色，南安國小透過班親會宣導正向管教，並辦理淨灘及防災教育館參訪；永華國小舉辦自治市小市長選舉及組織志願服務隊，培養學生民主參與精神；正新國小將兒童權利公約融入課程，製作人權宣導標語，提升社區公民素養；大同國小參訪司法博物館及台文館，認識法院運作並進行兩公約宣導；永康國中將人權議題納入班會討論，以走讀活動實地探訪歷史場景；南新國中辦理「ＣＲＣ親子共融研習」，透過「愛的蛋餅」活動與家長共學，成立反毒小隊進行創意宣導；各校透過落實人權理念，建構包容多元價值、適性發展的友善校園。