深耕偏鄉銀髮服務 高雄大樹長青會獲社區金點獎

大樹長青會以長期陪伴服務社區長輩累積據點能量，榮獲衛生福利部辦理之社區照顧關懷據點「社區金點獎」，由社家署周道君署長頒獎公開表揚！這次獲獎肯定其多年來以實際行動回應在地需求的努力與成果。

深耕大樹區長達十九年，面對狹長涵蓋十八里的地理挑戰，為了讓偏鄉長輩「到得了、被看見」，團隊爭取交通車接送行動不便的長者，並導入行動健身房巡迴車，把「微型運動中心」開進社區，就近提供長輩運動服務。

在餐食服務上結合營養師指導提供「客製化」餐盒，送餐志工更兼具安全守護者，多次啟動緊急救援挽救生命。

擁有強大向心力的志工團隊，是大樹長青會最堅強的後盾，從老老互助到退休專業人士投入，以行動證明社區照顧關懷據點不僅是長輩最佳服務站，更是樂活慢老的永續家園；大樹長青會長年致力於獨居長輩社會參與，結合學校發展青銀共融，亦透過多元活動發展在地共生。

這次獲獎，不僅是對團隊努力的肯定，也象徵服務價值逐步被看見。

截至目前，高雄市共計設置五百七十五處社區照顧關懷據點，如民間單位有意願設置，請逕洽長青綜合服務中心○七-七七一○○五五轉教保課詢問，或上高市府社會局長青綜合服務中心網站「社區照顧關懷據點專區」https://senior.kcg.gov.tw/查詢。