深耕偏鄉、品質再躍進 北榮新竹分院安寧與急診團隊雙獲SNQ肯定





臺北榮民總醫院新竹分院醫療品質再獲國家肯定，榮獲2025年SNQ 國家品質標章（Symbol of National Quality）—護理照護服務類/護理特色專科組認證，展現長期深耕偏鄉、落實友善醫療與全人照護精神的卓越成果；同時，急診團隊亦以「護你急先鋒、疫起守護浪漫台三線」主題通過SNQ續審認證，雙雙獲得國家級品質肯定。

國家品質標章（SNQ）為國內具高度公信力的品質認證制度，評選指標涵蓋安全性、有效性、以病人為中心及持續改善等核心面向。安寧團隊由跨專業人員共同組成，服務對象涵蓋原住民族、客家族群、榮民及高齡長者，提供身、心、靈及家庭層面的整體評估與個別化照護，尊重多元文化與信仰，並推動「落葉歸根」返家善終服務，實踐「在地終老」與深耕友善社區的核心理念。

此外，急診醫療團隊長年守護台三線沿線之急重症醫療，在偏鄉資源有挑戰下，展現第一線醫療的韌性與專業，並於SNQ續審中獲得肯定，顯示團隊在急救流程標準化、病人安全管理與即時醫療決策品質上，持續維持高水準表現，成為竹東及周邊地區民眾24小時不間斷的重要醫療後盾。

臺北榮總新竹分院陳曾基院長表示，醫療品質的落實來自長期累積而非一次性成果。安寧與急診團隊接連通過SNQ認證，正是全院同仁持續投入品質改善、精進照護流程的具體成果，更象徵醫院持續深耕偏鄉、實踐友善醫療、回應社區期待的堅定承諾。

