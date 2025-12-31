深耕偏鄉19年 高雄大樹長青會獲社區金點獎肯定

長期投入偏鄉銀髮服務的高雄市大樹長青會，以深耕社區、陪伴長輩的實際行動，榮獲衛生福利部辦理的社區照顧關懷據點「社區金點獎」，日前由社會及家庭署署長周道君親自頒獎表揚，肯定其多年來回應在地需求、守護長者生活品質的具體成果。

↑圖說：入圍社區金點獎(團體獎)大合照。（圖片來源：高雄市社會局提供）

大樹長青會在大樹區服務已長達19年，面對區域狹長、涵蓋18里的地理挑戰，團隊以「讓長輩到得了、被看見」為目標，積極爭取交通接送服務，協助行動不便長者參與據點活動；同時導入行動健身房巡迴車，將「微型運動中心」開進社區，讓長輩在熟悉的生活場域中就能接受運動與健康促進服務。

在餐食照顧方面，大樹長青會結合營養師專業，提供符合長輩身體狀況的客製化餐盒，送餐志工除傳遞溫飽，也肩負安全守護角色，曾多次即時發現異狀並啟動緊急救援，成功挽救生命，成為長輩最安心的後盾。

↑圖說：大樹長青會志工伙伴於活動會場前合照留念。（圖片來源：高雄市社會局提供）

強大的志工向心力，是大樹長青會持續運作的重要支柱。從老老互助到退休專業人士投入，志工以行動證明社區照顧關懷據點不只是服務站，更是長輩樂活慢老的永續家園。團隊長年推動獨居長者社會參與，結合學校促進青銀共融，並透過多元活動發展在地共生，逐步累積深厚的社區信任與支持。

此次榮獲社區金點獎，不僅是對大樹長青會長期努力的肯定，也象徵偏鄉社區照顧價值逐漸被看見。高雄市政府社會局表示，目前全市已設置575處社區照顧關懷據點，歡迎有意投入的民間單位洽詢長青綜合服務中心，攜手打造更完善的高齡友善支持網絡。

