深耕僑生 29 年結成果！中山工商勇奪三項僑委會績優獎

▲中山工商三師獲全國肯定！僑生輔導獎大滿貫展現跨文化教育實力。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中山工商深耕僑生教育輔導深受肯定，今年有三位教師榮獲僑委會的績優僑生輔導工作人員及華語輔導人員獎，展現該校在跨文化教育的重要力量。李昱平校長表示，中山跨足僑生教育近三十年，教師能以如父如師之職守護僑生，以熱情與堅持陪伴僑生跨越語言與生活障礙，獲獎雖是榮耀，更是責任。

▲中山工商教師獲僑務委員會頒發2025年度績優僑生輔導與華語輔導人員獎。

僑務委員會日前於張榮發基金會國際會議中心舉辦「2025年績優僑生輔導工作人員及華語輔導人員頒獎典禮」，中山工商學務處林培鈞副主任、電機與電子群陳若文老師雙雙榮獲「績優僑生輔導工作人員獎」，商業經營科侯怡妏老師獲頒「華語輔導人員獎」。

李昱平校長指出，該校深耕僑生教育二十九年，目前僑生數近一千四百人，其中以越南、印尼、緬甸等為主，是臺灣南部重要的僑生教育基地，多年來透過語言輔導、生活關懷、產學銜接與文化融入等多元策略，協助僑生在臺適應、學習與成長，甚至留在臺灣發展。

李昱平說，獲獎的三位教師是中山多元輔導體系的縮影，他們是教師也是導師、家人與陪伴者，以專業與耐心跨越語言與文化界線，引導僑生在臺灣找到學習的自信與人生方向，未來將持續深化僑生輔導品質，打造友善的教育環境，讓更多僑生在臺灣開創人生新頁。

實習處廖家新副校長表示，林培鈞副主任投入僑生輔導已逾八年經驗，每年輔導人數近七百人，清楚掌握學生生活狀況，親自在晚自習督導學習，不僅強化華語能力，更提升證照通過率。

林培鈞回憶曾有緬甸籍學生夢想從軍，他在深夜與學生長談後，看見其熱忱，特意贈送軍鞋並推薦擔任校慶標兵。曾有泰國僑生因適應困難頻頻落淚，他便陪學生至土地公廟祈求平安，再搭配心理輔導，最終讓學生安心就學。

電機與電子群陳若文老師擔任僑生導師與任課師多年，他積極推動「語文共伴學習」，安排新住民與臺灣學生協助僑生華語練習，取得亮眼成績。他熱愛運動，常鼓勵學生勇於嘗試與突破，課堂上他教學認真嚴謹，課後則是僑生最依賴的朋友，協助學生就醫、到工讀場所關懷，視僑生如手足。

「希望學生不怕犯錯，把華語當作通往世界的橋樑。」商業經營科侯怡妏老師以「陪伴、引導、啟發」為核心，融入生活情境與多元文化活動，讓學生在自然互動中提升語言能力，她帶領的僑生班華語學習成果卓越，全班百分百通過A1以上能力測驗，其中達校定B1程度者更達七成，成果豐碩。（圖╱中山工商提供）