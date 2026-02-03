深耕全民運動有成基市獲運動i台灣2.0特優縣市

基隆市榮獲運動部全民運動署「114年運動i臺灣2.0計畫」特優縣市殊榮，日前在運動部舉辦的「114年運動i臺灣2.0計畫特優縣市頒獎典禮」上，由房瑞文署長頒發獎項，給予基隆市政府團隊最高肯定。

代表領獎的教育處楊永芬副處長表示，114年度運動i臺灣2.0計畫，結合中央補助資源，累計投入近一千八百萬元，一共舉辦近600場運動活動與課程，實際參與人數約為3萬6千人次，涵蓋競賽、健走、體驗營及研習等多元形式，且涵跨各族群，深受市民熱烈響應。

例如原住民族群，市府規劃結合傳統文化與現代運動的活動，包括：傳統射箭、慢速壘球、槌球及富有文化特色的原住民族運動會。同時，在推廣身心障礙者運動方面，市府致力打造友善無障礙環境，辦理身心障礙綜合運動會、自行車及地板冰壺研習營、水上全適能SUP獨木舟嘉年華等活動，鼓勵更多身心障礙者參與運動、發掘身體潛能。至於老少兼備的全民健走活動，擴大至七個行政區舉辦，規劃具在地特色的健走路線，讓市民能欣賞到各區的風光與人文景致。

自113年起首辦的基隆城市馬拉松，114年報名人數從113年的三千人增至四千人，顯見城市運動風氣茁壯，也將基隆之美傳達到國際。

市長謝國樑表示，感謝運動部的肯定，今年度計畫除了延續熱門活動外，會持續配合中央推行規律運動政策，大幅提升常態性課程數量，預計舉辦許多內容豐富的課程，希望藉由定期舉辦運動課程，讓市民可以增加運動機會，落實規律運動精神。未來，市府將持續深化與中央的合作，積極爭取經費與資源，優化運動場域設施，並依市民需求滾動調整課程內容與推廣策略，期盼持續增加基隆市的規律運動人口，逐步實現健康城市、永續基隆的發展目標。