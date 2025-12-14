深耕公益不輟 柯秀華榮獲 114 年度全國好人好事代表

【警政時報 江雁武／綜合報導】高雄市慈善團體聯合總會副理長柯秀華，長年投入社會公益、關懷弱勢不遺餘力，近日榮獲「114 年度中華民國全國好人好事代表」殊榮，其無私奉獻與持續行動的精神獲得社會高度肯定。高雄市慈善團體聯合總會理事長陳神發表示，柯秀華副理長多年來深耕公益第一線，善行不僅落實於制度推動，更實質溫暖無數家庭，此次獲獎可謂實至名歸。

114 年度全國好人好事代表大合影。(圖/記者澄石翻攝)

柯秀華除擔任高雄市慈善團體聯合總會副理長外，亦身兼尊邑建設股份有限公司總經理、高雄市表揚好人好事運動協會理事長及中華民國志工總會副理事長等職務，長期串聯企業、志工與公益團體資源，推動弱勢關懷、志工服務及公益平台建構，為南臺灣公益發展注入穩定而持續的能量，是公益界備受敬重的重要推手。

即使身負多項職責、行程繁忙，柯秀華始終秉持「讓社會更好一點」的初心，持續走入社區、傾聽需求，並將善念化為實際行動。她深信，公益並非單點式的捐助，而是需要長期陪伴與制度化投入，才能真正改變弱勢處境、累積社會正向力量。

善行化為行動力，柯秀華(左三)獲選全國好人好事代表。(圖/記者澄石翻攝)

在此次全國表揚典禮中，柯秀華親自出席接受肯定。她於致詞時謙遜表示，這份榮耀不屬於個人，而是屬於所有長期默默付出的志工夥伴、高雄市慈善團體聯合總會成員，以及每一位願意伸出援手的善心人士。她感性地說：「行善不是一時的熱情，而是一輩子的責任。只要我們願意多走一步，社會就會因此變得更溫暖。」

高雄市慈善團體聯合總會指出，「全國好人好事代表」不僅是一項榮譽，更象徵對長期公益行動的肯定與傳承。柯秀華副理長的行動力與使命感，正是社會最需要的典範力量。

深耕公益不輟，柯秀華(左二)獲表揚全國好人好事代表。(圖/記者澄石翻攝)

總會全體同仁也向柯秀華副理長及所有獲選「114 年度全國好人好事代表」的得主，致上最誠摯的敬意，感謝他們以持續不斷的善行，為社會注入溫暖與希望，讓善的循環在臺灣各個角落持續擴散。

