深耕公益與教育 黃永翔正式宣布參選基隆市安樂區市議員

▲參選基隆市安樂區市議員的黃永翔在菜市場拜票爭取支持。（圖／翻攝自黃永翔粉專）

【記者 范東平 ／基隆市 報導】投入地方公益與基層服務多年的黃永翔，正式宣布參選基隆市安樂區市議員，並將於1月11日上午在大武崙海豚停車場舉辦初選造勢暨競選辦公室成立大會，邀請市民朋友共同見證他邁向公共服務新階段的重要時刻。

黃永翔畢業於國立海洋大學海洋法律研究所，具備專業學識背景，曾擔任前市長林右昌秘書及民進黨基隆市黨部執行長，累積完整的府會溝通與基層政治實務經驗，熟悉市政運作與地方需求。

除政治歷練外，黃永翔長期投入公益行動，現任基隆市路行者希望學院及天行者慈善協會執行長，持續關懷弱勢家庭、親子教育與青少年成長議題，經常走進社區、校園與家庭第一線，傾聽家長與師生的真實需求，深受地方肯定。

多位長期並肩投入公益的長輩與地方人士也公開推薦，認為黃永翔不是選舉型人物，而是長期耕耘社區、用行動回應需求的實幹型青年，具備溫度、專業與行動力，值得市民託付。

黃永翔表示，安樂需要一位真正了解家庭、教育、長輩福利、地方建設與基層聲音的市議員，未來將持續以公益精神為本，讓更多市民關心的議題在議會中被看見、被落實，為基隆打造更安心、更溫暖的生活環境。

▲黃永翔目前正參與民進黨基隆市安樂區市議員黨內初選。（圖／黃永翔辦公室提供）

▲畢業於海大海法所的黃永翔曾擔任林右昌市長機要秘書。（圖／黃永翔辦公室提供）

