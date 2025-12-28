深耕公益一年有成 臺南市昆和之友會會員大會隆重登場

「臺南市昆和之友會」，二十七日在佳里區佳里食堂隆重舉行「第一屆第二次會員大會」，首先由仁愛國小戰鼓隊以氣勢磅礡的《鼓震八方氣如虹》揭開序幕。（陳昆和服務處提供）

記者蔣謙正／台南報導

深耕地方公益、長期關懷弱勢族群的「臺南市昆和之友會」，二十七日在佳里區佳里食堂隆重舉行「第一屆第二次會員大會」。在理事長陳中正主持下，與會會員及各界貴賓齊聚一堂，順利完成各項會務報告與年度工作說明，並於會後舉辦聯誼餐會暨藝文饗宴，充分展現該會成立一年來深耕地方、服務社會的豐碩成果。

市議員陳昆和表示，昆和之友會自成立以來，始終秉持「慈善為懷、助人為樂」之初衷，結合基層民意與民間力量，實際走入社區、關懷弱勢族群。他強調，公益不分大小，重在長期投入與持續行動，並感謝理監事、會員、志工及會務幹部的無私付出，讓善念化為具體行動，期盼未來持續透過官民協力，為臺南打造更具溫度與韌性的幸福城市。

會員大會貴賓雲集，包括市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、社會局主任秘書陳雅芬、立委陳亭妃、市議會研考會副主委陳仲杰、佳里區長林耿漢，以及多位地方里長、社團領袖與地方賢達到場祝賀，場面隆重熱絡。社會局主秘陳雅芬於致詞中肯定昆和之友會長期投入弱勢關懷與公益行動，不僅有效補足公部門資源，也使社會安全網更加綿密，堪為民間公益團體的優良典範。

會員大會貴賓雲集，包括市長黃偉哲、立委陳亭妃等。（陳昆和服務處提供）

活動內容多元豐富，由仁愛國小戰鼓隊以氣勢磅礡的《鼓震八方氣如虹》揭開序幕，象徵凝聚眾人善念的力量；隨後由妙惠居士林課後輔導班學生帶來薩克斯風演出《菩薩的孩子》，悠揚純真的旋律，展現該會長期關注青少年教育與品格培養的具體成果。午間聯誼餐會中，佳里樂齡舞蹈社、佳里興舞團及七股樹林舞團輪番演出，透過舞蹈傳遞活力與歡樂，讓現場洋溢溫馨祥和的氛圍。

會中特別安排致贈儀式，由南寶樹脂公司三小姐、知名畫家許黃彩好親自手作精美藝術作品，致贈市長黃偉哲、市議員陳昆和及理事長陳中正，作品蘊含祝福與感恩之意，象徵企業、藝術與公益關懷的美好結合，成為大會中令人感動的一幕；同時亦頒發績優獎，表揚招募會員有功人員，感謝其為弱勢族群點亮希望所付出的心力。

理事長陳中正表示，昆和之友會成立宗旨，在於延續陳昆和議員多年來深耕地方、投入公益服務的精神，目前會員人數已達630人，包含永久會員、贊助會員及顧問。成立僅一年，該會即推動五大公益專案，包括和善盃書法比賽、春聯揮毫義賣、和善盃羽球賽、「和你同樂」母親節活動及弱勢族群救助專案，並已撥付新臺幣50萬元，協助10個慈善團體，實際改善弱勢家庭生活。

市長黃偉哲及民政局長姜淋煌於致詞時皆表示，昆和之友會成功結合民間善心與公部門力量，持續為臺南注入穩定而溫暖的正能量，期盼未來持續擴大公益影響力，讓更多需要幫助的民眾獲得即時照顧。

本次會員大會在全體貴賓合影與溫馨餐敘中圓滿落幕。昆和之友會也誠摯期盼，未來能有更多社會賢達與善心人士「善應昆和」，踴躍前往會址（佳里安北路66號）申請加入昆和之友會，攜手實現「昆仲同懷此鄉土，和諧力築彼人情」，共同為臺南、為弱勢族群點亮希望之光。