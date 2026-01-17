深耕十六載情誼 日本宮崎少棒隊再訪竹縣

「一一五年台日少棒國際交流賽」十七日於中山國小棒球場舉行開幕典禮

新竹縣與日本宮崎縣都城市的少棒情誼邁入第十六個年頭！「一一五年台日少棒國際交流賽」十六日起一連兩天熱鬧登場，十七日於中山國小棒球場舉行開幕典禮，來自日本宮崎縣都城市的少棒聯隊遠道而來，與新竹縣中山國小、大同國小及縣聯隊切磋球技，縣府與主辦學校中山國小更精心規劃了「動靜皆宜」的文化行程，讓日本小球員深入認識新竹，體驗客家文化與美食。

文化行程首站即前往峨眉鄉參訪，感受台三線的湖光山色，接著在十七日賽事期間，安排了豐富的文化體驗，除了品嚐客家粢粑傳統好滋味，更安排優雅的「茶席體驗」與「書法揮毫」欣賞。讓日本貴賓在激烈的賽事之餘，既能體驗客家熱鬧的氛圍，也能領略台灣文化中靜謐的藝術之美。

新竹縣長楊文科十七日表示，新竹縣近年基層棒球發展蓬勃，新竹少棒聯隊在全國台彩盃及華南金控盃皆拿下第四名的佳績，實力堅強。台日少棒國際交流賽自民國一百年中山國小赴日後便持續至今，不僅是基層棒球的盛事，更是新竹縣推動國際教育與文化交流的重要里程碑。

這項傳統已成為新竹縣棒球活動的一大特色，不僅連結了台日兩國的情感，更讓孩子們在小學階段就有機會站上國際舞台，展現了最好的「國民外交」，楊縣長也勉勵小選手們，要把握機會「切磋球技」並「開拓視野」，學習日本球隊的紀律與細膩。

教育局表示，今年賽事除日本都城市組成A、B兩隊外，新竹縣亦派出中山國小、大同國小及新竹縣聯隊共同參與，預計約一百三十位球員、教練及隊職員共襄盛舉，並於當日進行三場精彩的中日少棒交流賽。

參與交流的中山國小球員林承威分享，這次交流讓他印象最深刻的是日本選手在場上的專注度，他們的守備基本功非常紮實，每個都全力以赴，這激勵他要更努力練習。

教育局指出，此次交流活動不僅是棒球競技，更是一項融合體育教育與國際文化學習的重要課程設計。透過多元文化體驗與實際交流，讓學生在運動中學習尊重、合作與紀律，培養國際視野與良好品格，並在相互切磋與學習中成長，進一步深化台日少棒情誼，為基層棒球及人才培育注入長遠而穩固的教育能量。