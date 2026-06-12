深耕原創漫畫人才有成 第二屆桃園漫畫人才培育計畫成果展精彩登場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





由桃園市政府文化局主辦的第二屆「桃園漫畫人才培育計畫」， 12日起至21日於桃園動漫文創交流基地—淘動漫3樓辦理成果展。本屆計畫汲取上一屆執行經驗，透過更完善的課程設計、導師陪伴機制及創作檢核制度，陪伴15位學員完成風格鮮明的漫畫作品，充分展現桃園持續深耕漫畫人才培育的成果與能量。

文化局指出，本屆學員多以桃園在地文化、生活記憶、城市景觀與民俗信仰作為故事背景，透過漫畫重新詮釋屬於土地的情感與故事。從廟宇文化、歷史記憶，到日常風景與地方傳說，以各自獨特的觀點，實踐「越有在地特色，越能走向國際」的創作精神。



廣告 廣告

第二屆「桃園漫畫人才培育計畫」於桃園動漫文創交流基地—淘動漫3樓辦理成果展。





本次成果展除完整展出 15 位學員作品外，也特別規劃「漫畫IP商品區」，將學員角色與故事延伸為文創商品，呈現原創漫畫從文本創作到商品開發的可能性，並讓觀展者見到原創漫畫的文化延展性與產業潛力。

本屆精選的 8 件優秀作品收錄於《桃漫誌—2026 桃園漫畫新星成果作品集》，作品題材涵蓋奇幻、青春成長、都市情感、地方信仰及歷史記憶等多元面向，充分展現學員將在地文化元素轉化為漫畫敘事的創作能力與豐沛想像力，也呈現桃園原創漫畫創作的豐富樣貌與發展能量。

第二屆「桃園漫畫人才培育計畫」學員觀看桃漫誌作品集。





文化局表示，漫畫人才培育計畫的成果已逐步延伸到外部舞台展現亮眼表現。第一屆學員斯邁爾（李芸臻）日前參加「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集比賽，憑藉作品《流霞閣今日營業中》榮獲佳作，展現學員優異的創作實力，也彰顯桃園長期投入漫畫人才培育已逐步開花結果，持續為臺灣原創漫畫注入新生力量。

文化局說，誠摯邀請所有動漫愛好者、創作者與文化產業人士，一同走進成果展現場，見證桃園漫畫新星的創作能量與未來可能，更多展覽資訊與相關活動，請關注文化局官網及「桃園國際動漫大展」官方臉書粉絲團： https://www.facebook.com/TY.ACGT/。

第二屆「桃園漫畫人才培育計畫」成果展精彩登場。





更多新聞推薦

● 藍白攜手 《選罷法》「高虹安條款」立院三讀 民進黨：因人設事破壞司法法制