深耕友善職場文化 台北慈院獲2025幸福企業肯定

台北慈濟醫院長期重視員工福祉與職場支持，榮獲1111人力銀行「2025幸福企業」票選肯定。

台北慈濟醫院長期重視員工福祉與職場支持，持續從專業制度與醫療人文著手，打造讓同仁能安心投入、穩定發展的友善工作環境。憑藉在人本關懷與永續職場上的實際作為，榮獲1111人力銀行「2025幸福企業」金獎肯定，並由人資室魏芝貞主任代表，於1月9日前往頒獎典禮領獎，展現醫療機構落實幸福職場的成果。

魏芝貞主任指出，醫療職場的工作強度高、責任重大，若只談理想卻缺乏落地實作，很難真正留住人才。「在優化職場制度與員工福利時，我們會思考制度對同仁的日常有沒有實質幫助。」她表示，在制度設計上，醫院重視各年齡層同仁的需求，涵蓋職涯發展、身心保健到退休規劃等措施，且各單位逐步引進智能化的設備，減輕同仁工作負擔，透過彈性工時、職務調整與人因環境改善，協助同仁在工作負荷、健康與生活之間取得平衡。除了制度面的調整，台北慈濟醫院也透過多元溝通平台，讓同仁意見能被持續回饋與修正。院內設有員工關懷小組、意見信箱及員工滿意度調查機制，廣納各族群聲音。

台北慈濟醫院將人才培育與員工福祉納入整體永續治理架構，積極推動適性發展，支持同仁持續成長。

此外，為促進職場世代共榮互協，護理部各單位針對排班休假、紓壓康樂與互動文化等友善職場進行制度改革，回應年輕世代同仁對即時溝通與自主性的需求，並舉辦相關競賽，促進護理團隊的跨科交流。深化友善職場的同時，台北慈濟醫院也將人才培育與員工福祉納入整體永續治理架構。積極推動適性發展，透過整合式數位學習平台、分層分級的教育訓練與職涯發展制度，支持同仁依照各職類與年資持續成長；同時導入創新教學方式，提升臨床決策與跨團隊溝通能力。多項建樹於2025年榮獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」醫院組第一名雙項肯定。魏芝貞主任強調，若醫院的制度能讓同仁看見未來方向，幸福職場自然會在日常工作中慢慢成形。

台北慈濟醫院設有員工關懷小組，在同仁遭遇困難時，喬麗華主秘與小組成員會陪伴輔導、共度難關。

除上述肯定外，台北慈濟醫院亦曾獲得新北市勞工局友善家庭暨工作平衡措施獎、中高齡友善職場金質獎及工安獎等多項表揚肯定。魏芝貞主任指出，此次獲選幸福企業，意味著外界看見台北慈濟醫院對同仁的關懷與重視，並表示:「幸福職場是眾人努力的成果。」未來，將持續以穩健步伐精進友善職場，讓同仁能安心工作、永續發展，透過職場成就幸福生活。

撰文／周子寧；攝影／范宇宏、吳安然