深耕台日情誼！臺南慈中國際教育青森文化交流

學子們懷著期待的心情，期待著即將展開的日本之旅。

為拓展學生國際視野，深化台日文化教育交流，臺南慈濟高中於1月24日起，舉辦了為期六天五夜的「日本東北青森仙台文化深耕與農家體驗之旅」。本次遊學團由桃園國際機場出發，直飛日本東北，行程橫跨青森、岩手與宮城三縣。

本校學生於校際交流時介紹臺南慈中，展現慈中學生的自信與氣質。

除了走訪歷史古蹟與欣賞壯麗雪景外，更安排了高規格的拜會行程與深入在地生活的農家民泊，讓學子們在行萬里路中，不僅看見世界的廣大，更在跨文化的互動中不僅學習知識，亦建立起深厚的國際友誼。

農家離村式上離情依依，感謝寄宿家庭的熱情招待。

行程首兩日，遊學團甫抵達青森便隨即展開深度文化探索。學生們登上了著名的「八甲田丸」，見證昔日青函連絡船的歷史軌跡。

廣告 廣告

造訪日本文豪太宰治故居「斜陽館」，感受文學巨擘的成長背景。

次日，一行人造訪了日本文豪太宰治的故居「斜陽館」，在導覽中感受文學巨擘的成長背景；午後則轉往世界文化遺產「三內丸山遺跡」，透過親手製作勾玉等手工藝體驗，穿越時空領略繩文時代的古老智慧與生活美學。

三內丸山遺跡製作勾玉手工藝體驗，領略繩文時代的古老智慧與生活美學。

第三日的行程亮點在於高層級的官方拜會與在地祭典文化的學習。遊學團獲安排前往青森縣廳，進行「青森縣知事表敬訪問」。透過與地方官員的面對面交流，學生們不僅展現了臺灣學子的活力與禮節，更親身實踐了國民外交。蔡同學表示：「去縣廳參訪時，副縣長率領一眾人員盛大、熱烈的歡迎，讓我感受到日本人對於每件事情的重視。」

青森縣廳「青森縣知事表敬訪問」，在互動交流中親身實踐國民外交。

隨後，在「青森睡魔之家」，巨大的立體燈籠與震撼的祭典音樂，深刻體會青森最具代表性的傳統藝術。此外，行程亦安排於青森縣運動公園進行雪上活動，讓身處亞熱帶的臺灣學子們盡情享受玩雪的樂趣。

參觀「青森睡魔之家」，巨大的立體燈籠讓人嘆為觀止。

行程進入第四、五天，則轉為本次參訪的核心──學術交流與農家體驗。遊學團首先造訪「青森中央學院大學」，透過兩地學子的互動座談，交換彼此的學習經驗與文化觀點。

與「青森中央學院大學」的大學生互動座談，交換彼此的學習經驗與文化觀點。

緊接著，學生們前往弘前市的「蘋果中心」參觀選果場，了解青森蘋果享譽全球背後的嚴格品管與農業技術。重頭戲則是「弘前農家入村式」，學生們分組入住當地農家，展開兩天一夜的民泊體驗。

參觀蘋果選果場，了解其嚴格的品管與農業技術。

從原本的陌生羞澀到離村時的依依不捨，學生們跟隨農家爸爸媽媽體驗道地的日本家庭生活、品嘗在地鄉土料理。柯同學表示：「到了寄宿家庭，原本以為會很尷尬，但農家爸爸媽媽非常親切的接待我們，也煮了好吃的晚餐給我們，是我來青森吃過最好吃也最有溫度的晚餐。」在第五日的「離村式」上，許多學生與接待家庭不捨擁抱，這段超越語言的溫情互動，成為此行最珍貴的回憶。隨後，團隊前往盛岡手工藝村觀摩職人技藝，體驗藍染手作。

學生體驗藍染手作，學習職人技藝。

行程尾聲，遊學團來到名列「日本三景」之一的宮城縣松島灣。搭乘遊覽船穿梭於松島灣星羅棋布的小島間，欣賞大自然的鬼斧神工，為這趟豐富的旅程畫下充滿詩意的句點。

青森縣運動公園進行雪上活動，盡情享受玩雪的樂趣。

本次六天五夜的青森行，不僅是一次旅遊，更是一場深度的學習之旅。從歷史文學的薰陶、官方拜會的莊重、農家民泊的溫情到自然景觀的壯麗，學生們帶著滿滿的收穫與感動返抵國門。劉同學表示：「來日本讓我見識到他們的文化、看雪、還有美味的蘋果汁，這段期間我非常的愉快，感謝學校辦了這個活動，感謝導遊的介紹與解說，也感謝寄宿家庭願意讓我們住宿，他們非常熱情，希望有機會還可以參加其他遊學團。」帶隊的謝老師表示：「期盼透過這樣的實地走訪，能在學生心中埋下國際觀的種子，成為未來推動台日友好的重要橋梁」。

參訪「青森中央學院大學」附屬幼兒園。

撰文／攝影：謝岱霖