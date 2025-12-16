深耕國姓，社大創造奇蹟 - https://www.watchmedia01.com

▲國姓采風班的師生舉辦《斯土有情－國姓鄉土地公廟專輯甲冊》的新書發表

會，為國姓鄉的文史書寫拉開了序幕。（圖／記者石振賢翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】作為南投縣客家人比例最高的鄉鎮，國姓鄉擁有許多精彩的歷史、人文、產業與故事，但是過去有一段時間，因為欠缺相關的文史人才及藝文風氣，因此與緊鄰的埔里和草屯相比較，文化活動明顯遜色許多，進而曾經被稱為「文化的沙漠地帶」，而這種窘況，一直到民國88年的九二一地震後才有明顯的改變。

廣告 廣告

深耕國姓，社大創造奇蹟 - https://www.watchmedia01.com

▲為了辦好《國姓報導》的出刊與發行，國姓鄉文史采風協會的夥伴分工合作、持續不斷。（圖／記者石振賢翻攝）

因為九二一地震後，南投縣政府率先在南投、埔里與國姓設立3所社大分校，提供給居民進行心靈重建和培養第二專長的機會，而當時，潘祈賢老師於國姓分校所指導的「國姓采風班」，為國姓鄉的文史書寫拉開了序幕，因為在課程即將結束之際，該班的學員就已經出版《斯土有情－國姓鄉土地公廟專輯甲冊》一書，不但是國姓鄉第一本文史專書，而且也是南投縣社區大學學員所完成的第一本著作，彌足珍貴。

深耕國姓，社大創造奇蹟 - https://www.watchmedia01.com

▲國姓鄉文史采風協會舉辦《國姓地名初探》新書發表會時的情景。（圖／記者石振賢翻攝）

在順利出版土地公廟專書之後，社大「國姓采風班」的學員隨即再接再厲，不但成立「國姓鄉文史采風協會」以及「國姓社教站」，還從國姓國中的手中接下社區報《國姓報導》的編務工作，仿佛是要把過去國姓鄉所荒廢的文化工作都給彌補回來，於是大家認真調查、勤於書寫，陸續又出版了《國姓地名初探》及《國姓采風》等書，於是一時之間，屬於國姓的文化活動風起雲湧，令人矚目。

深耕國姓，社大創造奇蹟 - https://www.watchmedia01.com

▲走讀國姓社的師生，在日月潭的遊艇上舉辦新書發表會，極具創意。（圖／記者石振賢翻攝）

經過20幾年的耕耘，當年那些社大的學員儘管老驥伏櫪、胸懷壯志，但是地方上還是需要有更多的新血加入，於是民國110年，潘祈賢老師在國姓社大成立一個學員社團「走讀國姓社」，接續地方文化的書寫與紀錄工作，至今又完成《國姓古橋》與《國姓咖啡香》等書，而最新的著作《客庄老舖有故事》也即將於114年12月16日發表，於是前前後後，與社大相關的出版品已有將近20冊，這不管是對國姓鄉還是社區大學，都是極為珍貴文化的資產。

深耕國姓，社大創造奇蹟 - https://www.watchmedia01.com

▲走讀國姓社採編團隊拜訪國姓鄉北山村王萬春的店，與他本人及作品合影。（圖／記者石振賢翻攝）

於是從民國89年開始，南投縣社區大學在國姓鄉設立分校至今，25年來的深耕，讓原本荒蕪的文化沙漠地帶，如今已是綠意盎、花開燦爛的景象，這無疑是社大所創造出來的文化奇蹟，令人驚豔與感動。

深耕國姓，社大創造奇蹟 - https://www.watchmedia01.com

▲水沙連社大114年度新書《客庄老舖有故事》新書發表會的大合照。（圖／記者石振賢翻攝）

深耕國姓，社大創造奇蹟 - https://www.watchmedia01.com

▲走讀國姓社是南投縣社區大學的典範社團，每一位成員都有一定傑出的表現。（圖／記者石振賢翻攝）