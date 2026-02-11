深耕在地守護健康 鳳山醫院奪NHQA特優與淨零優等雙榮耀
記者鍾和風/高雄報導
高雄市立鳳山醫院在醫策會主辦之2025年（第26屆）「國家醫療品質獎（NHQA）」中表現亮眼，以優異的醫療品質與治理成果，榮獲「地區醫院組 特優機構」最高榮譽，展現成為大鳳山地區民眾健康好厝邊的實力；同時，院方推動淨零永續的努力亦獲肯定，一併奪下「淨零機構組—優等」獎項，充分呈現醫療品質治理與永續發展並進的雙重成果，持續守護在地民眾健康。
高雄市政府衛生局黃志中局長表示，國家醫療品質獎已成為全國醫療機構追求卓越的重要標竿，本次鳳山醫院獲獎，展現地區醫院在有限資源下，仍能透過制度化管理推動品質提升的專業能量。在評選過程中，檢驗醫學科以縮短陽性初步報告時間為主題，針對陽性結果即時確認並分級通報，提供臨床端即時醫療提示，有效提升病人安全與照護品質；腎臟科則透過疾病照護品質認證，建立標準化照護路徑，大幅提升大鳳山地區腎友健康照護品質。
高雄市立鳳山醫院ESG推動小組，節能減碳、永續發展。(圖/高雄長庚提供)
在整體風險控管機制方面，院方鼓勵各單位參與RCA（根本原因分析）分享，將臨床事件經驗轉化為系統性改善策略，使品質改善成為院內常態文化，讓鳳山醫院持續穩健地扮演守護社區健康的重要角色。
此外，鳳山醫院長期推動跨部門品管圈，透過數據管理與PDCA循環模式，將優化成果落實於日常作業流程，讓醫療照護兼具溫度與效率。同時，院方將節能減碳與資源管理納入整體治理架構，本次榮獲「淨零機構組—優等」，亦反映出醫療服務在環境永續面向的責任與韌性，積極推動綠色醫療轉型。
檢驗醫學科作業環境。(圖/高雄長庚提供)
院長李建德強調，鳳山醫院榮獲「特優機構」不僅是一項重要里程碑，更象徵院方持續精進的責任與承諾。未來將持續以「專業、誠信、在地、創新」為核心價值，深化病人安全文化，並以永續治理思維推動淨零轉型，提供民眾更安心且優質的醫療服務，持續深耕社區，守護地方健康。
