深耕在地、跨校共榮，東吳大學「多元共融 在地共好」USR論壇 聯手多校共譜大學社會責任新篇章

【記者羅伯特 / 台北報導】東吳大學12月19日於外雙溪校區舉辦「114年度『多元共融 在地共好』跨校交流論壇」，促進各校大學社會責任（USR）計畫之間的深度對話。本次論壇匯集產學界重要嘉賓，包括遠見雜誌及多所大學計畫主持人與專家學者，透過跨校、跨領域的深度對話，探討大學如何將專業能量轉化為社會實踐，與在地社區共同編織永續發展的藍圖。

圖說：東吳大學舉辦「114年度『多元共融 在地共好』跨校交流論壇」，聯手多校共譜大學社會責任新篇章。

論壇開始由東吳大學副校長暨社會責任及在地實踐推動辦公室主任王世和教授進行致詞。王副校長從東吳大學的在地特色出發，點出大學與地方密不可分的關係，更強調針對當前台灣社會面臨的少子化、高齡化等嚴峻挑戰，推動USR將是大學未來核心目標。王副校長更提到：「如何將國際化與在地化結合，並與週遭社區達成共存共榮 ，是東吳大學一定要走的路。」

為了感謝地方夥伴的長期信任與協力共創，東吳大學在論壇開始前特別頒發「在地共好感謝狀」，向長期支持東吳師生的社區夥伴表達最誠摯的謝意。包括台北市 八頭里仁協會李庚霖總幹事、農業部農田水利署七星管理處陳聖義處長、台北市 錫瑠環境綠化基金會胡修源副管理師等社區夥伴，特別親臨論壇參與授獎。

圖說：東吳大學副校長暨社會責任及在地實踐推動辦公室主任王世和教授（左二）頒發「在地共好感謝狀」予長期支持東吳師生的社區夥伴。

擔任致詞貴賓的遠見雜誌李建興副社長以「從地方連結到全球影響：USR與ESG的在地實踐與國際視野」為題，與在場師生分享媒體對於USR的觀察，強調USR方案必須解構真實痛點、提出具備學校專業特色的獨特「解方」。國立臺中 教育大學管理學院林欣怡院長則以「成為永續公民：大學生如何從課堂到社區實踐？」進行專題演講，並認為學生在實作與團隊磨合中，可以養成溝通協作與商業思維能力，這也是臺中教育大學透過「院共同課程」結合黑客松模式，培育學生具備永續素養的真實經驗。

跨校對話：激盪跨領域與共融實踐的火花

論壇的兩場重磅座談，則以「在地共好、多元共榮融 」兩大主題進行校際交流，東吳大學師長亦擔任重要角色。在主題一的「在地共好的行動策略」 中，邀請到包括政治大學林宸安專案經理分享「多元共容•文山共好」共生社區打造計畫；陽明交通大學李雪楨副教授分享「守護獨老：以科技轉譯為青銀共創全齡社區行動計畫」；臺北大學曾敏傑主任介紹「前瞻超高齡的大學3E plus行動計畫：Establishment、Engagement、and Empowerment」；長庚大學醫學院吳菁宜副院長帶來「長庚長耕-建構高齡健康與科技應用之社區共好時代」計畫成果；最後則是由東吳大學心理學系汪曼穎特聘教授分享「韌齡心北投生活圈」計畫成果。

圖說：東吳大學心理學系汪曼穎特聘教授（中）主持「在地共好的行動策略」主題綜合座談。

第二場「在地共好的行動策略」 主題更邀請到中原大學陳其澎教授帶來「流動與鏈結的再發展：桃園埤圳水文化環境的共生發展與國際合作」計畫經驗；淡江大學黃瑞茂教授介紹「淡水好生活：大學城賦創設計行動」；慈濟大學邱奕儒教授分享「里山團結碳經濟-從永續消費到韌性社區建構共學計畫」，以及東吳大學社會學系鄭得興主任分享「文化永續．城市創生：士林學之建構與實踐」計畫經驗。

USR成果展打造「永續未來的7種解方」

除了19日的論壇活動，東吳大學也同步於12月19日至23日盛大舉辦年度大學社會責任總結成果展，以「東吳造夢所－永續未來的7種解方」為主題，集結校內跨學院、跨科系的師生推動成果，展現深耕在地、影響深遠的夢想實績。

東吳大學胡凱傑研發長也特別邀請論壇與會貴賓參觀成果展三大展區，並逐一說明社會賦能實驗室、在地創新實驗室、知識永續實驗室所代表的意義以及實踐的USR計畫。胡凱傑 強調，學校以「多元共融、在地共好、永續發展」為推動USR核心主軸，更期許學生能夠在社會影響力之下達到人才育成、永續經營的目標。

圖說：東吳大學胡凱傑研發長向與會貴賓導覽「東吳造夢所－永續未來的7種解方」大學社會責任總結成果展區。

「東吳造夢所：永續未來的7種解方」大學社會責任總結成果展，展出期間114年12月19日(星期五)至12月23日(星期二)，地點在東吳大學外雙溪校區綜合大樓B1，誠摯邀請社會各界及產官學夥伴蒞臨參觀，共同見證東吳師生攜手在地夥伴，為「永續未來的7種解方」付出的努力與創新。