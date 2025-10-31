深耕基層棒球 遠雄獲「資誠永續影響力獎」銅獎
偏鄉校園及基層棒球因先天條件不足，往往更需要外部資源挹注。遠雄文教公益基金會以校園公益修繕為出發點，進一步聚焦基層棒球培育，今年獲得「資誠永續影響力獎」銅獎肯定。
遠雄基金會自1997年創立以來，透過系統性資源投入，扶植基層少棒隊發展，同時兼顧學童受教環境、品質。如台中德芙蘭國小的小球員，不再穿著被學長磨破、磨損的舊裝備上場，在基金會協助下，大幅提升「我是球員」的自信。
台東紅葉國小少棒隊在修繕後的圖書室和夜間課輔教室培養閱讀習慣，使他們在台東縣共同評量測驗中，可以把平均成績從後段躍升至中段，證明棒球及學業可並行不悖。
遠雄更創下國內首例，邀請紅葉少棒隊與味全龍隊在大巨蛋進行友誼賽，讓偏鄉學童得以在夢想球場中圓夢。另安排23名身心障礙孩童前往大巨蛋導覽，由富邦悍將副領隊林威助擔任公益大使，陪孩子們挑戰「投球九宮格」。
遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，接連獲獎的雙重肯定，對第一線人員來說是莫大鼓勵。基金會希望每位孩子不因資源不足而受限，安心學習、勇敢逐夢。
更多中時新聞網報導
《女孩》將上映 舒淇：醜媳婦見公婆
兒科點值1點1元 專家：應放寬至18歲
籃球》領航猿緊盯 半獸人首秀敗北
其他人也在看
買便當返家母親竟失蹤 文一警積極尋人助團圓
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山區一名老婦人日前獨自外出後迷途走失，所幸文山第一分局復興派出所員警及時伸 […]民眾日報 ・ 12 小時前
巨人隊新任教頭維特羅 見媒體談目標
舊金山巨人隊棒球營運總裁波西（Buster Posey）在30日(周四)的媒體見面會上，正式介紹球隊新任總教練維特羅（T...世界日報World Journal ・ 6 小時前
味全龍感謝祭11/23大巨蛋登場 徐若熙林智勝等參與
（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職味全龍隊今天表示，將於11月23日在台北大巨蛋舉辦「味全龍2025年度感謝祭」，活動當天包括「龍之子」徐若熙、剛引退的「大師兄」林智勝，還有韓籍三本柱都會參與。中央社 ・ 6 小時前
NBA 2025-26新賽季懶人包：NBA賽程、NBA直播資訊、NBA Cup、聖誕大戰、全明星賽重要時程總整理
NBA 2025–26賽季為NBA第80個賽季，本季例行賽於台灣時間2025年10月22日開打，將一路戰至2026年4月13日Yahoo奇摩運動 ・ 8 小時前
NBA／「Too small」手勢引爆全場 狀元郎佛雷格：盡全力去享受它
昨日獨行俠以107：105擊敗溜馬收下本季第二勝，狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）不僅繳出15分、10籃板、4助攻的表現，在禁區背身單打麥克朗（Mac McClung）後的一個「小動作」...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
NBA／溫班亞瑪27分18籃板5阻攻滅熱火 馬刺隊史首次開季5連勝
開季4連勝的馬刺隊今天在主場迎戰熱火隊，在第四節一度遭到熱火逆轉，不過關鍵時刻溫班亞瑪（Victor Wembanyama）挺身而出，不僅與隊友連續砍進4記三分球，個人還有一次阻攻後反快攻進球的...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
外遇早有預言！粿粿、范姜2年前求愛情慘抽「下籤」 籤詩內容竟應驗
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線。」，婚變風波持續延燒。有網友翻出2年前，夫妻倆上節目時，曾到西湖渡假村靈山洞的出口處求籤，結果粿粿求到「下籤」，范姜則是「中籤」，似乎冥冥之中，早有徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 14 小時前
世界大賽／打線昏睡非遭聽牌主因 羅伯茲最氣投手！暴投送免費分太致命
世界大賽G5藍鳥靠著大物新人耶薩維奇（Trey Yesavage）7局僅失1分、飆12Ｋ的驚豔表現領軍，最終6：1擊敗道奇聽牌，賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言此役打線熄火相當不應該，但最讓他生氣的是投手多次暴投，免費送藍鳥壘包。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》如有第7戰 大谷翔平有可能三刀流
輸掉世界大賽第5戰而陷入2勝3敗絕境的道奇將於週六(11月1日)第6戰全員皆兵；而如果能逼到第7戰，緯來體育台 ・ 9 小時前
世界大賽看門道！決戰場地有秘密 藍鳥主場藏大聯盟唯一「特殊設置」
體育中心／蔡晴景報導世界大賽第六戰與潛在的第七戰將在藍鳥主場舉行羅傑斯中心（Rogers Centre）舉行，大聯盟官方社群揭開這座巨蛋型場館的神秘面紗，外野全壘打標竿居然不是「竿子」，而是「全壘打網」。FTV Sports ・ 5 小時前
日職／林家正參與火腿秋訓獲關注 日媒：他的目標是加入日職
林家正現身日本職棒火腿隊秋訓營吸引關注視線，日本媒體報導，林家正的目標是在日本職棒打球，因此決定參加這次秋訓營。 台灣球迷今天在火腿秋訓營畫面中注意到一張熟面孔，正是28歲台灣捕手林家正，「北海...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
MLB》G6再戰山本由伸 藍鳥教頭笑談對策：希望他因為投得太多有點累
多倫多藍鳥隊在世界大賽取得3勝2敗聽牌優勢，第6戰要再面對洛杉磯道奇隊先發投手山本由伸，藍鳥隊總教練John Schneider談到應對策略，他說：「希望他投太多一點有點累。」TSNA ・ 10 小時前
大谷翔平可能在道奇奪冠時擔任終結者嗎？本人這樣回應
體育中心／王人瑞報導大谷翔平今天賽後說他有心理準備，會在未來的比賽再上場投球，當被問到有沒有可能在道奇要拿下第四勝的比賽擔任終結者，大谷給了否定的答案。FTV Sports ・ 2 天前
MLB世界大賽》Trey Yesavage 7局12K壓制道奇打線 率藍鳥6比1奪得聽牌勝
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，台灣時間10月30日上午8時開打，此役藍鳥22歲的先發投手Trey......Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
再見了柯蕭！最後一次告別道奇球場 賽後合影球場員工「這一幕藏洋蔥」
體育中心/蔡晴景報導道奇在世界大賽第五戰不敵藍鳥，系列賽陷入2比3落後，這也是今年賽季道奇在主場的最後一戰，意味著季後將引退的準名人堂巨投柯蕭（Clayton Kershaw）最後一次以球員身分踏進道奇球場。賽後他特意走出休息區，向滿場球迷感性道別，也在散場後與球場工作人員合影，成為比賽之外的暖心一幕。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》審美疲勞？球員票選獎出爐 大谷翔平「50轟50K」空手而歸
美國職棒大聯盟（MLB）「球員票選獎」（Players Choice Awards）結果揭曉，洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」神級表現震撼全聯盟，最終卻在「年度最佳球員」與「國聯傑出球員」兩項大獎中雙雙落選，成為本屆最大遺珠。中時新聞網 ・ 23 小時前
中職》台灣投野引爆日職爭奪戰 日本記者老實說原因
長期被多支美、日職棒球隊追蹤觀察的味全龍投手徐若熙，昨天正式宣告行使旅外自由球員權利，國外球隊即日起可正式與他接觸，統一獅林安可也有望跟進行使，中職選手赴日挑戰的新聞罕見連日攻佔日本媒體的版面，有日本記者接受本報採訪也直言：「台灣選手在NPB（日職）的存在感有日漸擴大的感覺。」自由時報 ・ 1 天前
MLB／道奇主帥羅伯茲比賽跑壘「仆街」 金慧成笑超爽張大嘴拍手
世界大賽前5戰打完，道奇隊以2勝3敗遭到藍鳥聽牌，G6將前往多倫多背水一戰，不過道奇團隊氣氛依舊很好，官方在社群曬出總教練羅伯茲（Dave Roberts）與韓籍球員金慧成的跑壘比賽，然而羅伯茲在繞壘時不慎「仆街」，金慧成看到後也停下來，並超浮誇笑到超大嘴拍手。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前