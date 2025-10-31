深耕基層棒球 遠雄獲「資誠永續影響力獎」銅獎

偏鄉校園及基層棒球因先天條件不足，往往更需要外部資源挹注。遠雄文教公益基金會以校園公益修繕為出發點，進一步聚焦基層棒球培育，今年獲得「資誠永續影響力獎」銅獎肯定。

遠雄基金會自1997年創立以來，透過系統性資源投入，扶植基層少棒隊發展，同時兼顧學童受教環境、品質。如台中德芙蘭國小的小球員，不再穿著被學長磨破、磨損的舊裝備上場，在基金會協助下，大幅提升「我是球員」的自信。

台東紅葉國小少棒隊在修繕後的圖書室和夜間課輔教室培養閱讀習慣，使他們在台東縣共同評量測驗中，可以把平均成績從後段躍升至中段，證明棒球及學業可並行不悖。

遠雄更創下國內首例，邀請紅葉少棒隊與味全龍隊在大巨蛋進行友誼賽，讓偏鄉學童得以在夢想球場中圓夢。另安排23名身心障礙孩童前往大巨蛋導覽，由富邦悍將副領隊林威助擔任公益大使，陪孩子們挑戰「投球九宮格」。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，接連獲獎的雙重肯定，對第一線人員來說是莫大鼓勵。基金會希望每位孩子不因資源不足而受限，安心學習、勇敢逐夢。

