深耕基隆15年基層服務不間斷 黃永翔再披戰袍挑戰安樂區：值得信賴的青年戰將

▲天行者慈善協會執行長黃永翔力拚民進黨基隆市安樂區市議員初選。（圖／黃永翔臉書）

▲黃永翔長期穿梭於各里社區，被地方人士稱讚「看得見、找得到、靠得住」。（圖／黃永翔臉書）

▲黃永翔長期穿梭於各里社區，被地方人士稱讚「看得見、找得到、靠得住」。（圖／黃永翔臉書）

【記者 范東平／基隆市 報導】民進黨前基隆市黨部執行長黃永翔深耕公共事務15年以上，從軍中教育班長退伍後投入地方公共事務，歷任市黨部執行長、全國黨代表及評議委員，近年更以基隆市天行者慈善協會執行長身分推動公益行動，持續耕耘基層，被地方視為「肯做事、會做事」的青年政治工作者。面對再度挑戰安樂區市議員選舉，他坦言壓力不小，但基層的支持與鼓勵，是他持續向前的最大動力。

廣告 廣告

黃永翔長期穿梭於各里社區，近日參與外寮鄰里一日遊活動，沿途陪同鄉親走訪果園與觀光工廠，氣氛輕鬆熱絡。行程中更有居民主動詢問法律問題與自來水油污事件補助流程。他表示，安樂區在11月27日遭遇油污污染，許多住戶打開水龍頭就聞到油味，資訊零散導致申請補貼不易，他已第一時間向自來水公司查證、彙整補助資訊，盼讓市民能安心面對後續程序。

在新住民服務方面，黃永翔更可說是基隆政壇少見的「專業推動者」。他受基隆市黨部邀請錄製新住民議題特輯，並長期主辦系列教學、文化交流與防詐講座。近期更參與「新住民社群自我成長計畫」結業式，肯定學員們的努力，也呼籲中央與地方應持續完善語言協助與家庭支持制度，讓新住民在基隆都能安心扎根。

此外，作為天行者慈善協會執行長，他領軍推動「路行者希望學院」及多場居住改善服務，協助弱勢家庭修繕屋頂、加裝安全扶手，也帶領路行者學員進行社區清潔，協助昔日無家者重拾自信。與基隆南區扶輪社合辦的「全民反詐系列講座」也正式啟動，目標提高學生與市民防詐能力。

社區活動方面，他參與多場重陽節活動、普渡、健走等活動，與長輩、家長、新住民家庭及地方志工團體互動密切，被地方人士稱讚「看得見、找得到、靠得住」。

黃永翔表示，十多年來深刻理解基層的辛苦，也會用更踏實的行動回應鄉親期待。他強調：「基隆需要願意負責、敢於面對問題的人，我會用我所有力量，讓安樂區變得更好。」

在基層打拚多年、形象穩健的黃永翔，已成安樂區備受期待的青年戰將，許多市民也呼籲「應給願意做事的人一個機會」。