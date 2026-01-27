深耕多元共融文化！ 啟點行銷榮獲最新「2025 第二屆台灣同志職場友善指標」認證

圖說：第二屆「台灣同志職場友善指標」由台灣同志諮詢熱線協會與彩虹平權大平台攜手主辦

【記者羅伯特/綜合報導】致力於創意行銷與平等職場環境建設的「啟點行銷」，於近日由台灣同志諮詢熱線協會與台灣彩虹平權大平台協會共同舉辦的「2025 第二屆台灣同志職場友善指標」評選中，正式獲選為「台灣同志職場友善企業／組織」。啟點行銷透過具體的制度改革與包容文化，在眾多企業中脫穎而出，展現出台灣中小企業在落實多元、平等與共融價值上的卓越行動力。

圖說：啟點行銷榮獲最新「2025 第二屆台灣同志職場友善指標」認證

「台灣同志職場友善指標」是全台最具指標性的 LGBTIQ+ 職場友善健檢工具，評選標準嚴謹，涵蓋：承諾、制度與福利、內部社群與支持系統、內部訓練與宣導、以及對外影響與宣導五大範疇。啟點行銷本次通過「中小型組織版」評鑑，在友善政策的落實上具備高度的完整性。啟點行銷在本次評鑑的各項核心指標中均有優異表現，包含：

明確制度與福利： 確保所有夥伴不論性傾向或性別認同，皆享有平等的升遷管道與福利待遇，並落實性騷擾防治及友善招募政策。

友善硬體與環境： 積極營造安全且具歸屬感的辦公環境，提供跨性別友善設施及透明的溝通管道。

內化 DEI 價值： 定期進行內部訓練與觀念宣導，消除無意識偏見，讓每位員工都能在尊重且自在的氣氛下發揮創意。

啟點行銷表示：「我們深信，多元的背景是激發行銷創意的泉源。獲得 這一次的同志職場友善指標認證，是對啟點行銷長期以來堅持『以人為本』價值的最大肯定。我們希望透過自身的實踐，帶動更多行銷業界的夥伴關注職場平權，共同打造一個更開放、更具包容力的產業環境。」

根據主辦單位表示，本屆獲獎企業充分展現了台灣職場對多元議題的重視與成長。啟點行銷未來將持續精進，不僅在專業領域追求卓越，更將持續推動職場平權，讓愛與共融成為企業發展的核心動能。