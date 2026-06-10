深耕多年卻未獲完整呈現 翁震州為新莊客家團體發聲

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市「潮盛新莊」活動，結合新莊大拜拜與時尚展演，展現地方文化特色。新北市議員翁震州指出，新莊廟街不僅是重要文化聚落，更承載客家文化與地方發展的重要記憶；他指出，今年雖安排客家團體參與演出，但宣傳影片中卻完全未介紹客家表演團體，活動流程表也未比照其他團隊列出各協會名稱，呼籲市府檢討改進，讓多元族群文化都能獲得應有重視。

翁震州表示，新莊廟街珍藏橫跨3個世紀的歷史記憶，擁有豐富文化資產、傳統產業、百年廟宇與特色老店，是新北市重要文化聚落。「潮盛新莊」以在地文化祭典結合創新時尚元素，成功吸引外界目光，也讓更多人認識新莊深厚的人文底蘊。

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翁震州強調，新莊歷史發展與客家文化關係密不可分。過去閩粵械鬥的重要場域就包含新莊廟街一帶，而大眾廟祭祀的正是當年械鬥中的亡魂。若要完整認識新莊文化發展軌跡，客家文化是不可或缺的重要一環。

翁震州指出，去年「潮盛新莊」原本並未規劃客家文化演出，經地方人士反映後，主辦單位才邀請客家團體參與。今年雖已安排客家表演節目，但宣傳影片中未介紹任何客家表演團體，活動流程表也未比照其他演出團隊列出協會名稱，僅以「客家表演團體」統稱帶過，呈現方式明顯不足。

翁震州表示，此次參與演出的新北市新莊區客家協會、新北市客家才藝協會、新北市客家民俗發展協會及新北市傳統音樂發展協會，長期投入新莊客家文化傳承與推廣工作，為活動籌備付出許多時間與心力，相關團體名稱與努力應被清楚呈現，也應獲得應有尊重。

翁震州呼籲市府檢討文化活動規劃與宣傳內容，在推廣新莊文化時，應更完整呈現客家文化歷史脈絡與實際貢獻，讓各族群文化都能被看見、被尊重，落實多元共融精神，也讓更多民眾透過活動認識新莊廟街深厚文化底蘊，了解這座城市豐富而多元的歷史風貌。

照片來源：新北市議員翁震州臉書翻攝

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