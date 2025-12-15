深耕大安、文山街區安全 劉品妡緊盯人行道工程細節 展現專業市政即戰力

▲劉品妡參選台北市議員獲立委黃捷大力支持，未來問政與選民服務等戰力皆能升級。（圖／劉品妡臉書）

【記者 范東平／台北市 報導】台北市大安、文山區多處人行道與街區改善工程陸續推動中，台北市議員參選人劉品妡近期密集走訪施工現場，並多次邀集里長、市府單位與工程單位協調細節，從整體設計到路燈配置、轉角順平與標線型人行道設置逐一確認，展現對地方建設高度投入的態度，也讓不少里民直言「看得到人、也看得到專業」。

在大安區方面，大安路一段工程開工後引發居民關注，劉品妡即與仁愛里里長林宜蓁及市府相關單位召開工程協調會，針對西側整體設計與仁愛里路燈規劃進行確認。她表示，工程不只是「做完就好」，而是要真正符合行人使用與居民生活需求，因此在大方向確立後，更要把細節一一做到位，才能讓改善真正落實。

廣告 廣告

而在文山區木柵里，劉品妡也與林志勤里長進行街區人行道設置會勘，針對巷弄轉角安全、行人動線與路面順平問題提出具體改善方案，包括標線型人行道外推、溝蓋與路面改善，以及槽化線延伸等措施，並要求市府單位於明年上半年完成。相關規劃不僅回應里民長期反映的行走安全問題，也兼顧街區實際使用狀況。

此外，在大安區安居街人行道施工期間，劉品妡亦多次到場追蹤工程進度，了解電信交接箱拆遷與新設手孔作業情形，並向居民說明施工時程。她感謝住戶體諒施工不便，也肯定工程單位的努力，強調會持續在現場把關，確保工程品質與進度，打造更安全、友善的步行環境。

地方人士指出，劉品妡過去曾擔任現已轉任國安會副秘書長的趙怡翔市議員辦公室執行長，對市政運作與跨單位協調相當熟稔，這次投入市議員選戰，延續過往「重溝通、重細節、重落實」的服務精神，讓不少里長與居民對她未來進入市議會充滿期待，認為她具備立即上手、為地方發聲的市政即戰力。

▲大安文山區道路及人行道等改善工程，劉品妡與團隊全程緊盯進度，延續趙怡翔的服務精神。（圖／劉品妡臉書）

▲大安文山區道路及人行道等改善工程，劉品妡與團隊全程緊盯進度，延續趙怡翔的服務精神。（圖／劉品妡臉書）

▲劉品妡對地方建設高度投入的態度，也讓不少里民直言「看得到人、也看得到專業」。（圖／劉品妡臉書）

▲劉品妡對地方建設高度投入的態度，也讓不少里民直言「看得到人、也看得到專業」。（圖／劉品妡臉書）