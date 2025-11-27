深耕完整永續觀光產業鏈 台東縣府攜手在地業者推動永續慢旅

台東縣府攜手三十家在地業者，推動台東永續慢旅，深耕永續觀光產業鏈。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣府辦理「二０二五台東永續觀光產業輔導計畫」，二十七日展現今年輔導三十家業者永續轉型成果，縣長饒慶鈴鼓勵業者設計慢旅遊程、增加綠色採購或建置節能低碳設備，讓台東的觀光旅遊結合環保、公益發展得更長遠穩健。

饒慶鈴指出，縣府和「食、宿、遊、購」四大領域業者合作，三十家示範點包括二十家旅宿及四家遊程、四家餐飲、一家文創業者、一家伴手禮業者，除開設工作坊共學課程，輔導團隊也依個別業者情況提供永續認證、碳足跡計算與盤查、環境永續設備升級與綠色行銷等規劃與建議。

今年共上架十一條台東慢旅主題遊程、開發台東慢旅品牌識別及七家業者提出ＧＴＳ綠色旅行標章、ＧＤＧ綠色餐飲指南等國際認證申請。

成果展呈現業者設計慢旅遊程，在地食材運用等，來吸引國內外遊客。（記者鄭錦晴攝）

成果展以「台東慢旅｜Ｇｏ Ｓｌｏｗ，Ｇｏ Ｔａｉｔｕｎｇ！」為策展主題，呈現減塑節能、綠色採購、循環包裝、在地食材運用，到深度導覽、文化體驗、低碳旅遊與品牌形象重塑，全面展現台東產業在永續旅遊上的實質成果。

饒慶鈴說，台東的永續旅遊不是一個短期計畫，而是一條要與業者、社區、旅客一起走下去的路，深耕完整永續觀光產業鏈。