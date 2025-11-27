深耕完整永續觀光產業鏈 縣府攜手30家在地業者推動臺東永續慢旅

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府為推動永續旅遊、深化在地低碳轉型，辦理「2025台東永續觀光產業輔導計畫」，並於今（27）日舉辦成果展記者會，展現今年輔導30家業者永續轉型成果，縣長饒慶鈴表示，臺東的永續旅遊不是一個短期計畫，而是一條要與業者、社區、旅客一起走下去的路，縣府鼓勵業者設計慢旅遊程、增加綠色採購或建置節能低碳設備，讓臺東的觀光旅遊結合環保、公益發展得更長遠穩健。

饒慶鈴說，縣府和「食、宿、遊、購」四大領域業者合作，30家示範點包括20家旅宿及4家遊程、4家餐飲、1家文創業者、1家伴手禮業者，除開設7天工作坊共學課程，輔導團隊也依個別業者情況提供永續認證、碳足跡計算與盤查、環境永續設備升級與綠色行銷等規劃與建議；今年共上架11條臺東慢旅主題遊程、開發臺東慢旅品牌識別及7家業者提出GTS綠色旅行標章、GDG綠色餐飲指南等國際認證申請。

今天的成果展以「臺東慢旅｜Go Slow, Go Taitung！」為策展主題，縣府交觀處長卜敏正說明，成果展打造五大沉浸式展覽體驗，讓永續不再停留於政策語彙，而是轉化成旅人可以「看得見、聞得到、摸得到、感受得到」的臺東日常，『慢』，是臺東給世界的答案。

卜處長補充說到，成果展呈現減塑節能、綠色採購、循環包裝、在地食材運用，到深度導覽、文化體驗、低碳旅遊與品牌形象重塑，全面展現臺東產業在永續旅遊上的實質成果。

展區以五大慢旅主題呈現：一、Slow Food—聚焦友善漁法、生態農作與小農早餐，如旗遇海味、力卡咖啡、柴米 Daily Kitchen、小貓兩三隻與幸福旅行舍民宿；二、Slow Stay—展現旅宿的低碳房型、環保備品與綠色接待，如娜路彎旅館、布客森林、愛上台東藍、仲夏綠茵民宿；三、Slow Craft—由青澤、好時果物、奧麗雅安、知本金聯世紀旅館以友善包裝與產品設計「永續伴手禮」；四、Slow Learning—展出綠島、池上、金崙、都蘭等地的深度遊程，由夏卡爾、大地穗日一號、東方雲、悠閣旅民宿、穀臼那哪、米麻岸工作室等將在地知識融入旅遊體驗；五、Slow Adventure—以滑索、賞鯨、暗空導覽與生態遊程，展現竹湖山居、夫魯克民宿、晉領號、熊良心、與浮定生活基地結合自然與文化的永續冒險。

30家永續夥伴的精彩轉型故事請參考《臺東慢旅》粉絲專頁及官網(https://www.slowtaitung.com/tours ) ，相關遊程查詢與預訂(https://zztaitung.rezio.shop/zh-TW )。（照片記者朱達志翻攝）