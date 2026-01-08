深耕客語教育 億載國小連二年奪客家藝文競賽全國第一

億載國小連二年奪客家藝文競賽全國第一，中央客委會高級顧問溫彩棠、南市客委會主委陳新裕及安平區長蕭泰華特到校祝賀及勉勵獲獎學子。（安平區公所提供）

記者王勗／台南報導

安平億載國小師生參加一一四年全國中小學客家藝文競賽，從全國八十六支隊伍中脫穎而出，六年級學生陳聘淳、鄭詠澤在全國級薪傳師吳彩雯老師指導下，口說藝術類項目中再奪得全國第一名殊榮，延續去年優異成績！區長蕭泰華八日到校致賀，感謝校方讓客語教學在億載紮根。

吳彩雯老師長年致力於大埔腔的保存與推廣，參賽學生陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，但從二年級起便跟著老師學習客語，憑藉不懈努力，也練就一口流利且道地的大埔腔，吳彩雯為本次比賽也親自撰稿，設計動作表情和表演流程，在師生不斷練習與修正下，陳聘淳與鄭詠澤也以成熟自信的台風與高超細膩的演說技巧，成功獲得評審青睞、勇奪全國第一。

八日上午，中央客委會高級顧問溫彩棠、南市客委會主委陳新裕及安平區長蕭泰華也共同到校祝賀及勉勵獲獎學子，同時也對校方、師長對客語文話與教育推動的支持。市長黃偉哲表示，南市府期重視本土語言與多元文化教育，透過課程融入社團學習及競賽參與，讓孩子在學習中建立文化認同感，展現深耕本土語文教育的豐碩成果。民政局長姜淋煌也期望透過多元政策推動本土語言教育，讓更多學生在生活中自然使用客語進一步傳承與發揚客家文化精神。

億載國小校長鄭宇盛強調，億載國小長期重視多元文化及本土教育，透過藝文學習深化文化理解，也感謝家長們的全力支持與無私付出，成為孩子們最堅強的後盾。本次獲得全國賽事的優異成果，不僅是學生努力的結晶，更是學校團隊、教師與家長攜手合作的最佳展現。也期待孩子勇敢追夢，追尋屬於自己的舞台。