深耕山海沙城好未來 臺東大學USR成果展見證地方共學能量

USR成果展合影 (USR 教師、數媒系學生、富山實驗小學師生、場域夥伴)

數媒系與富山國小合作的海廢學成果展示

國立臺東大學師範學院日前舉辦USR臺東Y2計畫—深耕山海沙城好未來成果展，展現數位媒體系、體育系、競技運動系及文休系等學生走入地方的共學成果，透過與在地社區及部落深度協作，學生將海洋保育、傳統文化轉化為創意設計與實務行動，實踐大學社會責任，為地方注入年輕人的新創活力。

成果展亮點之一由數位媒體系推動的海廢學教育與臺東縣富山國小合作，將淨灘收集的廢棄物，透過創意變成教具與3D模型，實現循環再生目標，數媒系大三學生張格瑞分享，「我們的海廢學結合了STEAM五項教育，也有選定SDGs 14為主要目標，使用Blender或ZBrush等軟體製作，希望能從2D平面變3D，從3D的過程再變為動畫，做成一種可移動式在地化的設計，給國中小學做教學使用。」

此外，體育相關系所則透過潛水課程進行珊瑚調查與淨海行動，並由學生進入永康、金崙等部落參與深度蹲點，協助部落規劃生態活動，讓專業運動技能與原住民傳統智慧結合，讓學習在部落扎根，實踐學以致用的精神；而文化資源與休閒產業學系也展現文化轉譯的能力，學生不僅記錄阿美族陶器文化，也開發出具備國際標準書號的電子繪本並成功上架。

此次成果展呈現跨學系學生走入部落與社區共學的成效，山海遊憩教育中心鄭肇祺主任表示，學校重視學生進入社區的態度，包括對文化多元與生態保育的尊重，以及跨領域學習中逐步獲得能力與知識，並將成果轉化為具體產業應用，找到多元學習的路徑。