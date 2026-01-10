深耕扶幼30年接下重任 賴曼綺接任南高雄家扶扶幼主委

▲善的接力不停歇，賴曼綺（右二）接任南高雄家扶第23屆扶幼主委。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】南高雄家扶中心今（10日）於南北樓林森店舉行「珠氣蓬勃扶滿載，綺開得勝贏未來」第22、23屆扶幼主委交接暨委員、志工幹部授證與歲末聯誼活動。現任主委莊月珠將象徵力量、承諾與榮耀的配件，由新任主委賴曼綺一一穿戴，並在家扶基金會謝武吉監事、周大堯執行長、高雄市社會局葉玉如副局長及全體扶幼委員見證下，正式接任第23屆扶幼主委一職。

賴曼綺表示，社會福利工作任重道遠，她將延續前任主委的努力成果，並成為社工最堅強的後盾，持續為弱勢家庭與兒童帶來平安與希望。她回憶，自民國84年受邀加入扶幼委員行列，至今已投入扶幼工作整整30年。賴主委認為，扶幼工作最珍貴的部分，是見證眾人為弱勢家庭共同努力所凝聚的善良力量。

談及最難忘的經歷，賴曼綺分享，有次活動中，一名孩子跑到她身邊說：「妳身上香香的」，這讓她深刻體會平凡舉動對弱勢孩子的影響，也勉勵孩子努力向前，傳遞善與愛的循環。賴曼綺強調，家扶能獲得社會支持，源自財務透明、社工熱忱以及對弱勢家庭的實質幫助。未來，她將全力支持社工展現創意、拓展服務，並號召全體扶幼委員與家人共同成為社工與弱勢家庭的後盾，「再繼續，還有下一個30年」。

莊月珠主委也表示，任期兩年來，看到家扶的服務改變了弱勢家庭與孩子的生活，內心充滿溫暖與成就感，她感謝賴曼綺願意承擔重任，確保扶幼工作持續向前。南高雄家扶中心扎根高雄已逾60年，期盼更多社會大眾加入扶幼行列，集結善的力量，共同守護弱勢兒少的未來。洽詢專線：07-7261651。（圖╱南高雄家扶中心提供）