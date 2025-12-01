深耕數位教學 花蓮展現推動自主學習

學生運用數位工具學習

提升數位教學量能、落實智慧教育政策，花蓮縣政府教育處推動「自主學習」，透過數位學習平臺與工具，展現教師們善用數位科技與自主學習策略，打造「適性教學」與「科技輔助自主學習」的多元互動課堂。

響應教育部「自主學習節」，花蓮縣政府教育處鼓勵各國中小學，規劃數位學習公開授課，課程涵蓋國語文、數學、英語、社會、自然科學、音樂及藝術等多元領域，讓教師透過觀摩多元教學風格與策略，拓展思路、精進專業。並以「說課、觀課、議課」三階段專業對話，促進教師專業成長，進而開創具特色的教學模式，彰顯花蓮教育在數位教學上的深厚實力與創新精神。



花蓮縣立銅門國小伍怡甄老師、玉里國中鄭閔澤組長及宜昌國中葉怡君老師與黃瑞瑛老師，分別將國語文、自然、科技與綜合活動等領域課程，以核心素養為設計依據，將生成式 AI 工具深度整合於教學與學習歷程的教案設計，榮獲114年教育部推動數位學習績優徵選佳作。舞鶴國小林秋雨組長運用ChatGPT輔助語文教學，引導學生辨識網路風險並採用STOP原則建立安全互動策略的課程教學，則獲得114年數位素養優良教案徵選佳作肯定。秀林國小胡志翔老師以「賦權」為核心理念的教學方案，融入在地文化元素，引導學生從被動接收轉變為主動思辯，學習辨識網路媒體中的微歧視語言，榮獲114年數位素養優良教案徵選優選表揚。