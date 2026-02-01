深耕星國市場3年 台東鳳梨釋迦銷售破1.6萬公斤

（中央社記者李先鳳台東縣1日電）台東縣政府推動鳳梨釋迦海外通路行銷，連續3年深耕新加坡高消費力市場，累計銷售量已突破1萬6000公斤，日前再赴新加坡辦理逾百場的試吃導購活動，擴大市場銷售規模。

台東縣政府今天發布訊息表示，今年1月24日再度前進新加坡，於主要通路辦理逾百場試吃導購活動，延續成果，進一步擴大銷售規模。縣長饒慶鈴感謝駐新加坡代表童振源大力支持、今年加碼下訂，並錄製短片祝福。

台東縣政府說明，鳳梨釋迦2024年正式上架新加坡DFI集團旗下超市通路，首年實際銷售量約6880公斤；2025年進一步拓展至新加坡最大消費合作社NTUC FairPrice，全年銷售量提升至9170公斤，銷售呈現穩健成長。

廣告 廣告

縣府指出，今年持續擴大於NTUC及DFI兩大通路上架販售。NTUC延續以「單果方式」銷售，貼近日常家庭消費市場；DFI則鎖定高端客群，於旗下高檔通路Cold Storage主打精緻禮盒包裝，成功切入節慶送禮與高端消費市場，展現鳳梨釋迦在不同消費場域的多元定位與市場彈性。

為降低海外消費者對鳳梨釋迦風味與食用方式的陌生感，縣府在1月24日至2月28日，於NTUC及DFI兩大通路，同步辦理試吃推廣活動，共超過百場。透過銷售人員現場介紹產地特色、品種風味與食用方式，引導消費者先嚐再買，提升購買率。

其他海外市場方面，縣府表示，中國大陸通路的北京山姆會員店肯定台東鳳梨釋迦品質，2025年上架後持續維持穩定銷售，並加碼訂單，今年預計出貨量達48萬公斤。

國內市場則同步深化通路布局，攜手全聯福利中心、家樂福等連鎖體系，推動產地品牌行銷，強化品牌辨識度與消費者購買意願，帶動內需市場動能。

台東縣政府指出，鳳梨釋迦具備高度市場辨識度與外銷潛力，持續透過精準通路布局、產品分級包裝及體驗式行銷策略，深化台東農產在國際市場品牌形象，攜手農民與業者拓展外銷通路，提升農產品附加價值，打造具韌性與永續發展的國際市場版圖。（編輯：張雅淨）1150201