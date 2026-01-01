深耕智利教育志業 改造校園帶來夢想

位於南美智利、拉斯卡布拉斯鄉的「希臘共和國學校」，慈濟志工投入資源，協助改善硬體設施。為了更貼近學校的需求與願景，志工們多次親自走訪、與校方深入交流。嶄新的「人工草皮多功能運動場」啟用，校園充滿笑聲掌聲 !

孩子們迫不及待在草地上奔跑、踢球，洋溢喜悅氛圍。嶄新的人工草皮多功能運動場，是學生家長、老師合力建設的成果。

學生代表 維多利亞：「作為學生代表，我們將鼓勵大家愛護這個空間，並充分利用它 進行各種休閒活動，最後 我們要感謝台灣慈濟，感謝他們幫助我們，打造這片美麗的休閒場地，非常感謝。」

工程歷經數個月的波折，從採購、運輸到人力等問題，大家一起克服困難，終於迎來圓滿時刻。

慈濟志工 吳惠蘭：「上人慈訓 教育是最重要的志業之一，對慈濟人而言，這個學校的教育就很重要，孩子們必須有一個好的環境，來接受教育，有舒適的教室來上課。」

校長 豪爾赫：「我們思考了很久，這一片草地還可以做藝術活動，公共修習的地方 學術研討場所等等。」

市長 胡安：「希望大家一起來照顧這片草皮，照顧這個空間廣場，同時也恭喜大家，能擁有這個珍貴的運動場。」

校園一角還有孩子們親手耕種的蔬果、香草，成果豐碩，讓慈濟志工看了感動不已。運動場的開幕典禮在溫馨的歌曲中進入高潮，希臘共和國學校凝聚無數愛心、汗水與堅持，孩子們的夢想就從這裡出發。

