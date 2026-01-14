深耕智慧教育成果亮麗 新北數位學習全國三連霸

【記者葉柏成／新北報導】教育部114年「數位學習績優徵選」成績揭曉，新北市再度拿下全國最多獲獎件數，連續三年總獲獎數蟬聯全國第一！市長侯友宜今（14）日於市政會議接受獻獎，肯定教育團隊以數位力回應教學現場的需求，讓學習更有效、更有感。

教育局指出，新北市數位學習推動辦公室榮獲教育部數位學習「領航獎」及「因材網進步縣市」殊榮；金龍國小亦獲「領航獎」肯定，另有績優教師3位、績優教案14件脫穎而出，展現新北長期深耕智慧教育的扎實成果。

廣告 廣告

《圖說》新北推動辦公室榮獲領航獎及因材網進步縣市獎。〈教育局提供〉

侯友宜表示，新北市推動數位學習，除了建置設備與平台，也結合行政團隊、教師與校長專業社群，以及家長夥伴的共同投入，才能真正落實在課堂中。市府攜手28所典範學校共創「數位學習圈」，透過公開授課與實作分享，讓好課程走進每間教室。

此外，新北持續強化基礎建設與校園網路維運，在教育部「縣市網路中心維運計畫」中，新北市教育網路中心已經連續兩年勇奪「全國特優」，以穩定的數位基礎支撐全市師生教與學，展現深耕30年的專業能量。

教育局長張明文表示，新北市以「科技輔助學習、素養導向教學」為核心策略，透過教師增能研習、創新數位特色課程與數據治理支持，讓數位學習真正走進教室。未來持續推動AI與數位學習應用，強化親師生數位支持系統，攜手師生一起邁向新科技、擁抱新學習。

《圖說》金龍國小於課堂中使用平板組內共學。〈教育局提供〉

榮獲「領航獎」的金龍國小校長呂金榮表示，這份榮耀屬於每位陪伴孩子成長的老師，也感謝教育局扮演最強後盾，讓學校在充沛資源支持下實踐數位藍圖的構想。呂校長說推動學校數位轉型並不容易，從課堂節奏到教學設計都要重新磨合，但在資訊團隊帶領下，老師們一步步跨過陣痛期，從零開始摸索，讓平板與數位平台不只是工具，而是把難理解的知識變得生動有趣、把學習帶向更貼近孩子的方式。未來，學校將持續深耕數位學習，培養孩子自主學習的能力與信心。

《圖說》金龍國小於課堂中使用平板進行數位學習。〈教育局提供〉

榮獲績優人員卓越獎的吳國榮老師分享，透過因材網等數位平台結合自主學習「四學」策略(包含: 學生自學、組內共學、組間互學、教師導學)與AI工具，能依學生不同程度搭建更合適的學習階梯。他提到，班上曾有閱讀障礙的孩子，在數位工具輔助下，識字量從37字躍升到900多字，讓他更加確信科技能縮小學習落差，幫孩子找回自信。這些經驗也已經逐步擴散到校際社群，帶動更多教師提升數位教學力。