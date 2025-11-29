深耕本土意識 教育部補助學習在地文化

記者黃朝琴／臺北報導

為培養學生本土意識並提升學習本土語文的動機，教育部每學年編列近9千萬元預算，補助各縣市辦理「國中小學本土教育推動方案」及教師與學生多元相關活動計畫，例如金門縣賢庵國小帶學生認識坑道式榴彈砲陣地、製作風獅爺紅龜粿，認識金門的文化底蘊。

教育部表示，獲得補助的學校，有的邀請本土相關產業業師到校開設課程，或是安排館所參訪、邀請傳統藝文團體到校展演，並結合科技導入、在地資源與傳統文化體驗，以多元學習活動涵養學生探索及應用本土語文的興趣與能力。

廣告 廣告

金門縣賢庵國小安排文化體驗，帶領學生從獅山砲陣地出發，認識金門現存唯一的坑道式榴彈砲陣地；透過專業導覽，從「金門學」角度了解在地歷史、人文背景與傳統民俗，進而認識金門深厚的常民文化底蘊；同時結合學生親手製作的風獅爺紅龜粿，增進學習深度與趣味性。

臺北市政府教育局結合5G新科技，發展「認識校園」與「親近海洋」兩套本土語文VR沉浸式教材，讓學生透過擬真的沉浸式學習體驗，提升對本土語文的學習動機；教材同時結合108課綱的品德教育與海洋教育議題，讓本土語文學習能與科技趨勢同步，變得更多元且有趣。

雲林縣政府開發出全國第一套臺灣臺語桌遊教具「雲林好額人」，並提供國中小教學使用，桌遊融合本土語言、地方文史及品德教育元素，讓學生能從充滿趣味性的遊戲過程中，認識雲林縣20鄉鎮市的文化風情與特色，在潛移默化中學習語言與認識鄉土文化。

金門縣賢庵國小學生認識坑道式榴彈砲陣地，又名為震東坑道。（教育部提供）

獅山砲陣地導覽人員，為金門縣賢庵國小學生進行坑道歷史解說。（教育部提供）

雲林縣政府開發出全國第一套臺灣臺語桌遊教具「雲林好額人」，學生享受樂趣。（教育部提供）

臺北市教育局結合5G新科技，發展「認識校園」與「親近海洋」兩套本土語文VR沉浸式教材。（教育部提供）