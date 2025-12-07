深耕校園健康照護逾20年 苗栗農工護理師獲教育大愛獎

國立苗栗農工學務處護理師張芷薺（右），以超過二十年的專業付出與深刻陪伴，獲得「2025年寶佳教育大愛獎」。（苗栗農工提供／謝明俊苗栗傳真）

國立苗栗農工學務處護理師張芷薺，以超過二十年的專業付出與深刻陪伴，獲得「2025年寶佳教育大愛獎」。全國今年僅有12名教育工作者獲此殊榮，張芷薺以其溫暖、堅定且長期的投入，成為教育現場最動人的典範之一。

護理師張芷薺長年深耕校園健康照護與學生心理支持，被師生譽為「最溫柔的守護力量」。期間，陪伴過無數家庭背景複雜、處境艱難的孩子，包括經濟弱勢、單親家庭、原住民與新住民子女，以及曾迷失方向的青少年，她始終以「不放棄任何一個孩子」為信念，用耐心、專業與溫暖，守護學生的身心健康。

她常對學生說，「裂縫並不可怕，它能讓光照進來。」這句話也是她多年來實踐教育大愛的核心精神。從協助學生跨越學習障礙、陪伴度過情緒低潮，到協助弱勢家庭申請資源與社福補助，張芷薺用行動證明，教育，不只是成績，更是讓每個孩子安心、被理解、重新找到自信。在她的陪伴下，曾陷入困境的學生逐漸走出陰霾，有人成功重返校園，也有人在張芷薺的支持下獲得「總統教育獎」肯定。每一個孩子的改變，都是她默默付出的最佳見證。

苗栗農工校長張世波校長表示，張護理師多年來始終站在第一線，照顧的不只是學生的健康，更是他們的心，她的堅持與愛，讓校園充滿力量，我們為她感到無比驕傲。」「教育大愛」不是口號，而是日復一日的陪伴與承擔，張芷薺護理師以行動證明，只要有人願意相信孩子、拉他們一把，就能讓生命發光。

