深耕校園藝術30年！高雄文府國小王永志獲教育部藝術教育貢獻獎

文府國小老師王永志深耕影像與藝術教育30年，帶領學生以創作回應環境，榮獲教育部藝術教育貢獻獎。（高雄市教育局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市文府國小教師王永志長年深耕校園影像與藝術教育，帶領學生以創作回應環境、參與公共事務，讓藝術走出課堂、融入生活，憑藉30年來的投入與成果，最後榮獲教育部114年「藝術教育貢獻獎」肯定。

王永志老師秉持「共好」理念，以學生為核心，鼓勵孩子主動觀察生活、發現問題並提出解方，將課堂所學轉化為實際行動，帶領師生投入校園公共藝術與環境改造，包括修復生態池與受損景觀，讓學生在創作過程中體會藝術與生活的緊密連結。

去年9月山陀兒颱風重創高雄，多所校園老樹傾倒，其中文府國小一棵創校時栽植、超過20年的猢猻木連根拔起，面臨移除，王永志不捨老樹消失，帶領學生以「永續」為主題進行彩繪與影像創作，為老樹賦予新生命，修復後，老樹不僅被成功保留，還陸續萌發新葉，成為校園生命教育與環境教育的重要教材。

除校內教學外，王永志也將藝術與影像課程數位化，透過平台分享給全國師生，促進教學資源共享，他兼具音樂、攝影與文學背景，取得藝術碩士與建築美學博士學位，曾受邀至大專院校授課，並跨界參與劇場、廣告與影像製作，將專業經驗導入中小學微電影教學。

多年來，王永志推動國中小影像藝術教育成果豐碩，指導學生作品屢獲肯定，並代表台灣赴西班牙、日本及中國大陸等地交流展出，培育無數對影像創作充滿熱情的學子，成為校園藝術教育的重要推手。

王永志表示，希望學生能在生活中學會發現美、關懷環境，並透過創作記錄與改變世界，讓美感在校園與土地上持續累積與擴散。

