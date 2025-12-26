深耕母嬰親善照護 林新醫院連續兩年榮獲全國特優肯定

社團法人林新醫院致力推動母嬰親善照護與母乳哺育，「以母為本、以嬰為重、以家庭為中心」，系統性打造安全、友善且具支持力的照護環境。於衛生福利部與醫院評鑑暨醫療品質策進會共同辦理之「母嬰親善醫療院所成果績優選拔」中，林新醫院於113年及114年度自全國眾多參賽醫院中脫穎而出，榮獲「成果績優特優獎」及「跨團隊合作獎」兩項殊榮(見圖)，充分展現多專業整合照護的卓越成效。

114年度「母嬰親善醫療院所成果績優選拔」全國共有407家醫院參與，區域醫院須具備純母乳哺餵率達45%以上或有顯著改善成果，方具備參賽資格。評選歷經書面審查與實地評核等嚴謹程序，僅18家醫院入圍複賽，最終全國僅兩家醫院獲得最高等級肯定。林新醫院連續兩年獲獎，成果受到肯定。

林新醫院婦產部楊曉君主任表示，提升母乳哺育成功率的關鍵，在於理解母親的實際需求與過往經驗，並提供溫暖且專業的支持。此次榮獲全國「成果績優特優獎」及「跨團隊合作獎」，不僅是對院方長期投入母嬰親善照護的高度肯定，更是全體醫療與護理團隊共同努力的成果。