深耕永續教育 台塑企業與虎科大、西螺農工合辦科學探索營

台塑企業攜手國立虎尾科技大學與國立西螺高級農工職業學校，9日及10日於寒假期間共同辦理「FORMOSA 科學探索營」。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為強化學生科學素養並深化對永續議題的理解，台塑企業攜手國立虎尾科技大學與國立西螺高級農工職業學校，9日及10日於寒假期間共同辦理「FORMOSA 科學探索營」，邀請設籍雲林縣之國中學生免費參與，共計40個名額。營隊課程以實作體驗為核心，透過動手操作引導學生探索科學原理與能源議題。

本次科學探索營以「綠色永續：從物理原理到實作應用」為主軸，結合物理基礎概念與再生能源實務，規劃循序漸進的學習內容。開幕當日，西螺農工特別安排學生參觀校內特色實習工廠。該場域長年培育多位技藝競賽國手，是學校技職培訓的重要基地，使學生得以親身感受專業實作環境與技職學習氛圍，為營隊學習揭開良好序幕。

恒瑞校長表示：「西螺農工長期秉持『務實致用、適性揚才』的教育理念，透過扎實的專業課程、完善的實習場域與系統化的競賽培訓機制，協助每位學生在適合的領域發揮所長。無論在技藝競賽、產學合作或升學表現上，學校皆致力培育具備實作能力、創新思維與職場素養的技職人才。114學年度農工科技藝競賽6金手9優勝的成績。2025高雄船模創客大賽榮獲七項大獎，其中船模造型獎超過半數，體現西農機械科在工業設計能力。今日的科學探索營正體現西螺農工『學以致用、競而不懼』的教育精神。」

學生將透過靜電集塵器模型、電磁感應與發電機、太陽能電池與動力車、質量守恆及結構設計挑戰等活動，實際動手操作並觀察科學現象，理解綠色能源背後的原理與應用。此亦顯現國中階段教師耐心且扎實的教學，為學生奠定良好學習基礎，使其得以在適性發展的舞台上持續精進。

西螺農工機械科凱仁主任亦向參與營隊的國中學生介紹學校近期在技藝競賽與實務培訓上的亮眼成果，並以船模競賽團隊的經驗為例，展現學校在專業訓練與實作能力培養上的卓越成效。學生看到船模精密的真實感不禁感到驚喜。本次營隊課程強調「做中學、學中做」，善用西螺農工專業教室與實習場域，並結合虎尾科技大學教師團隊的專業指導，透過分組合作與任務挑戰，培養學生的問題解決能力、團隊合作精神與科學探究態度，使科學概念與生活情境緊密連結。

吳添全教授指出，台塑企業在推動永續發展的同時，亦持續關注在地教育資源，透過與在地學校的產學合作，讓雲林學子在寒假期間持續接觸科學，從基礎原理到實際應用，建立對能源議題與永續發展的正確認知，為未來學習與發展奠定堅實基礎。