深耕海洋教育獲選教育典範 邱馨慧以科技工具融入在地議題

〔記者楊綿傑／台北報導〕深耕海洋教育的台南市安平區西門實驗小學教師邱馨慧，教學內容遍布海洋相關元素如地形、環境、動物等，且隨科技發展，也運用AR、VR等數位工具，助學生認識蚵農養殖牡蠣，透過多樣化的學習，開闊學生視野，獲教育部選為教育家人物典範。

邱馨慧熱愛海洋，將心力投入於海洋教育，她堅信「真實世界就是孩子最好的老師」，因此經常帶領學生走出課堂，實地體驗。她舉例，如到澎湖參與淨灘活動，比較台南與澎湖海岸地形差異，甚至連廢棄垃圾的形態也不同，藉機提醒學生塑膠微粒對海洋生態的威脅。此外，透過學生親眼見證澎湖的玄武岩，感受六角柱節理的「方山」，也對自然景觀有更深的理解感受。

長期擔任海洋教育輔導員的邱馨慧也會撰寫相關的教案，將國外教材與台灣在地環境結合，發展合適的課程。她鼓勵學生成為小小科學家，透過觀察與探究，學會科學的基本精神。如為了讓學生更了解海洋生物，她帶著學生參觀海生館，了解藍鯨的生命故事並強調正確的鯨魚擱淺救援方法，讓學生學會如何尊重每一個生命，理解人與自然之間的關聯。

此外，由於西門實小鄰近台江國家公園，邱馨慧更進一步結合AR與VR技術，讓孩子們了解牡蠣養殖過程，並親自帶領學生觀察牡蠣生長、辨識牡蠣的天敵、瞭解蚵農的作業，並與社區媽媽一起學習蚵仔包。她認為，透過實地體驗，能幫助孩子們與家鄉的土地建立深厚的情感。

邱馨慧表示，每個孩子的潛能與需求都不同，因此她採取鼓勵代替責罵，並細心照顧每個學生的成長。她鼓勵來自較為弱勢家庭的學生擔任升旗手，讓他們在眾人面前表現自己，從而增強自信。對於熱愛足球但學業較弱的學生，也以品學兼優的重要性作為指引，讓學生明白成為一名全方位的人才才是最終目標。

而班級經營是每位教師的專長及挑戰，邱馨慧分享，「讓學生很忙」是關鍵，也在學校推動「成功高效能人士的七個好習慣」，持續促進學生的成長發展。她更強調自己的理念與堅持是「一定要把每一個孩子教好，一個都不能落下」。

