深耕環境教育有成 台南三代表勇奪國家環境教育獎優等肯定

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西拉雅國家風景區管理處榮獲機關組優等獎，肯定其結合在地文化、生態保育與低碳旅遊推動成績。（環保局提供）

（另開新視窗）

記者林怡孜／台南報導

環境部12日舉行「第十屆國家環境教育獎」頒獎典禮，台南市推派參選代表表現亮眼，共獲得3項優等獎殊榮。其中，西拉雅國家風景區管理處榮獲機關組優等獎，財團法人樹谷文化基金會獲團體組優等獎，善糧不二農產有限公司執行長陳冠彣則獲個人組優等獎，展現台南在環境教育推動上的深厚實力與豐碩成果。

樹谷文化基金會榮獲團體組優等獎，肯定其長期結合考古文化與環境教育推廣成果。（環保局提供）

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環保局表示，環境教育不僅是知識傳遞，更是培養民眾永續思維與行動力的重要途徑。此次獲獎的機關、團體與個人，皆長期深耕在地，以不同形式將環境保護理念融入生活，讓民眾從體驗與參與中建立環境意識。

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獲得機關組優等獎的西拉雅國家風景區管理處，長年以關子嶺紅葉公園為主要環境教育場域，結合紫斑蝶生態、西拉雅文化及泥漿溫泉等地方特色，規劃親子志工培訓、公民科學調查及低碳旅遊等課程，透過寓教於樂的方式，引導民眾認識自然環境與生態保育的重要性。

糧不二農產執行長陳冠彣榮獲個人組優等獎，獲評審高度肯定。（環保局提供）

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榮獲團體組優等獎的樹谷文化基金會，則以考古文化保存為核心特色，運用全台少見的考古教育資源，設計兼具知識性與體驗性的環境教育課程。民眾可透過考古探坑、文物探索及文化體驗活動，深入了解土地、人文歷史與環境之間的連結，讓文化保存與環境教育相互融合。

個人組優等獎得主陳冠彣多年來投入食農教育與永續生活推廣，積極倡導「從產地到餐桌」理念，並以「半農半廚」模式培育青年講師，透過飲食、農作與生活實踐，引導更多人關注土地、食物及環境議題，進一步擴大環境教育影響力。

環保局長許仁澤指出，獲獎者以創新、多元的方式推廣環境教育，不僅提升民眾對環境議題的認識，也為台南樹立良好典範。未來市府將持續整合公私部門與民間資源，共同推動環境教育，攜手打造永續宜居的城市環境。