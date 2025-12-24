深耕社區治安成果亮眼 西螺守望相助隊獲縣府專業輔導高度肯定

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府辦理「114年社區治安專業輔導訪視」，縣警局防治科科長簡慶琳日前率領訪視團隊，前往西螺鎮漢光里活動中心，實地評鑑西螺鎮守望相助隊推動社區治安工作的執行成效。透過專業檢視與面對面交流，肯定基層民力長期投入，展現社區自我防護的穩定力量。

此次訪視聚焦守望相助隊的組織運作、巡守制度與警民合作模式，透過實地了解與資料審閱，檢視其在治安維護、災害應變與預防犯罪宣導等面向的整體作為，作為縣府持續精進社區治安政策與輔導方向的重要依據。

活動由西螺鎮守望相助隊秘書長林位政主持，並由總幹事鍾再進進行專題簡報，詳細說明隊伍編組、值勤排班、巡守動線規劃及與警方即時通報的協作機制，同時分享志工招募、教育訓練與社區參與成果，展現隊伍運作制度化、任務分工明確的成熟樣貌。

簡報中也特別指出，西螺鎮守望相助隊長期結合在地里鄰資源，凝聚居民共同參與治安守護行列，讓巡守不只是值勤，更成為串連社區情感的重要力量，有效提升居民安全感，形塑「社區自己顧、大家一起顧」的治安網絡。

值得一提的是，西螺鎮守望相助隊近期再度榮獲內政部「113年推動社區治安工作評鑑」甲等獎項，顯示其在制度建構、實務執行及警民合作等面向表現優異，成果獲中央高度肯定，也為本次縣府專業輔導訪視寫下亮眼註腳。

簡慶琳表示，西螺鎮守望相助隊展現高度組織力與行動力，是雲林縣社區治安推動的優良典範。縣府未來將持續透過專業輔導與實地訪視，協助各地守望相助隊精進運作，同時整合警政與地方資源，與基層民力攜手，打造更安全、穩定且具韌性的生活環境。