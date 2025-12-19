深耕科技農業教育 北港農工全國賽成果豐收

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽成績揭曉，國立北港高級農工職業學校再度交出亮眼成績單，共榮獲兩座金手獎及三項優勝，顯示學校在農業與機械相關技職領域的教學成果已臻成熟，深受全國評審肯定。

其中，農業機械職種表現尤為突出，農機科學生郭祥豪榮獲金手獎第二名，林峻彬奪得金手獎第四名。農場經營職種由農經科學生王證諭、鍾沅朗獲得優勝，車床職種則由機械科學生廖重鈞取得優勝佳績，展現學生在專業技能、實務操作與應變能力上的綜合實力。

廣告 廣告

校方表示，郭祥豪與林峻彬皆出身農家，對農業與機械領域具高度投入與學習動機，長時間配合校內密集訓練，逐步累積實務經驗。林峻彬更延續家族技藝傳承，其兩位兄長皆為北港農工農機科校友，並曾於全國技藝競賽中奪得金手獎，顯示學校在農機教育上的系統化培育成果。

林孟郁校長指出，為迎接全國性賽事，師生在課後與夜間持續留校訓練，教師同步進行技術指導與問題修正，展現高度專業與責任感。學校近年積極因應產業發展趨勢，持續推動科技農業，透過智慧化設備、農業自動化與跨域課程設計，強化學生未來升學與就業的多元發展能力。

林校長強調，北港農工將持續結合產業需求與教育創新，深化技職教育內涵，培育更多具實作能力與前瞻視野的技術人才，為臺灣產業注入穩定而堅實的新力量。（照片／北港高級農工職業學校提供）