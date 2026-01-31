深耕精神醫療20年 維新醫療慶週年 衛生局長期許落實「以病人為中心

維新醫療社團法人各代表。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

維新醫療社團法人舉辦「二十週年慶祝活動」，邀請醫界貴賓齊聚一堂，見證維新醫療二十年來深耕精神醫療與社區照護的重要里程碑。台中市政府衛生局長曾梓展期盼該院優化醫療服務，為台中市民提供「以病人為中心」的醫療照護。

曾梓展說，維新醫療自民國九十四年成立以來，提供精神醫療照護、藥癮治療及緊急送醫等重要業務，發展日間留院、居家治療及社區復健等多元服務，是台中市精神醫療體系中重要的合作夥伴。

維新醫療配合市府辦理精神疾病嚴重病人強制鑑定、強制住院及強制社區治療等業務，推動藥癮治療及精神醫療緊急送醫服務，提升台中市精神醫療服務量能。

曾梓展表示，維新醫院為市民提供醫療照護，台中市在醫療保健及公共衛生業務表現優異，醫療衛生面向超過7成市民給予高度肯定，期待維新醫院持續精進專業，攜手市府守護市民身心健康，帶給醫、病雙方更卓越的醫療服務，引領台中市邁向健康、宜居城市的願景。

立法院副院長江啟臣、市議員陳文政、市政顧問陳堂立、衛生局長曾梓展、北區公所區長戴燕如及烏日區公所區長林崇懿等人到場。