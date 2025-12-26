深耕綠色行動獲肯定 中油大林煉油廠榮獲空品淨化特優獎

▲環境部政務次長謝燕儒（左）頒發「114年空氣品質淨化區優良認養單位特優獎」，由中油公司大林煉油廠副廠長陳福榮（右）代表受獎，肯定大林煉油廠長期投入空氣品質改善與環境永續的具體成果。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】 中油公司大林煉油廠長期投入當地環境維護，認養並積極參與高雄市社會教育館環境管理，以提升區域空氣品質，透過綠化作業，不僅提供休憩場所，更讓民眾能夠在繁忙的生活中放慢腳步，欣賞大自然的美好，感受綠意帶來的治癒能量。

▲環境部政務次長謝燕儒致詞

▲環境部政務次長謝燕儒與獲獎單位合影

在眾多的認養單位中，中油公司大林煉油廠以穩健的投入與卓越的成果脫穎而出，榮獲「114年空氣品質淨化區優良認養單位特優獎」殊榮，於今(26)日由陳福榮副廠長代表大林煉油廠前往「環境部會議中心」受獎，對本廠在環境保護上的付出給予高度肯定，並期盼未來透過公私攜手合作，集結力量與資源，共創永續的綠色家園。

▲ 環境部謝燕儒政務次長（中間右一）、環境部大氣環境司黃偉鳴司長（中間左一）、大林煉油廠副廠長陳福榮（右三）與出席與會人員大合影。

中油公司大林煉油廠許信豐廠長表示，本次獲獎不僅是一種肯定，更提醒大林廠肩負社會責任，未來也將秉持公司核心價值，在既有的成果基礎上，持續推動環境友善行動，擴大正向影響力，建立永續發展之生活環境。（圖╱中油公司大林煉油廠提供）